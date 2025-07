Porto Velho é contemplado com R$ 37 milhões do PAC para saúde

Porto Velho está entre os três municípios brasileiros que mais apresentaram projetos para receber recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 2025. Com foco no acesso aos serviços essenciais e melhoria da qualidade de vida das pessoas, a gestão do prefeito Léo Moraes foi contemplada com R$ R$ 37.331.478,94 milhões.

Após 12 anos sem receber verbas oriundas do PAC, Porto Velho volta a figurar entre as prioridades do Governo Federal. Os recursos garantidos serão investidos prioritariamente na área da saúde, por meio do Novo PAC Seleções 2025, fato que representa uma virada histórica na política de financiamento público local.

SAÚDE

Com seis propostas aprovadas no eixo Saúde, Porto Velho atingiu 100% de aproveitamento nos projetos apresentados. Desta forma, se consolida como uma das capitais brasileiras com melhor desempenho técnico e institucional.

A partir da assinatura dos contratos ainda este ano, a Prefeitura já poderá apresentar os projetos técnicos para viabilizar o repasse dos recursos e dar início aos trâmites legais das obras. Em relação aos equipamentos, a previsão é de que as entregas ocorram já no primeiro semestre de 2026, promovendo melhorias concretas para a nossa população", destacou o prefeito Léo Moraes.

Entre os destaques está a implantação de uma policlínica, com investimento de R$ 30 milhões. A unidade colocará Porto Velho entre os apenas 45 municípios do país selecionados para receber esse tipo de serviço, que reúne diversos atendimentos especializados em um único local, promovendo agilidade, qualidade e maior cobertura no cuidado com as pessoas.

Outras iniciativas incluem os seguintes projetos:

-Construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) com recursos da ordem de 2.556.000,00 milhões para reforçar os atendimentos na Atenção Primária do município;

-Reforço da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo disponibilizados R$ 1.110.000,00 para aquisição de duas ambulâncias novas e R$ 814.442,00 para renovação de mais duas unidades. Com isso, haverá mais estrutura e agilidade no atendimento de urgência;

-Modernização das Unidades Básicas de Saúde (UBS): R$ 2.851.036,94, para aquisição de 18 combos de equipamentos e um kit de teleconsulta que vão ampliar a capacidade de atendimento remoto às populações mais distantes da capital.

A expectativa é que, após a fase de apresentação dos projetos técnicos e trâmites legais, as entregas comecem a ser realizadas já no primeiro semestre de 2026, promovendo melhorias concretas na rede pública de saúde do município", comentou o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Jaime Gazola.

EMENDAS PARLAMENTARES

Além das propostas já aprovadas, outras duas foram habilitadas tecnicamente e seguem aptas a captar recursos por meio de emendas parlamentares: a primeira trata da implantação de um Centro de Atenção Psicossocial (Caps). A outra visa aquisição de uma Unidade Odontológica Móvel (UOM).

“O resultado é reflexo direto da atuação articulada do prefeito Léo Moraes, em parceria com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Captação de Recursos e Licenciamento (SMCL). A gestão tem se destacado pela responsabilidade e visão estratégica, recolocando Porto Velho no radar dos grandes investimentos públicos nacionais”, acrescentou Jaime Gazola.

OUTROS EIXOS

Por enquanto, foram divulgados apenas os resultados do Eixo Saúde. A Prefeitura está no aguardo da publicação dos resultados dos demais eixos: mobilidade urbana, infraestrutura, esporte e educação. Nesses setores o município também apresentou propostas importantes, todas voltadas para atender às necessidades dos munícipes. Todas estão sendo analisadas pelo Governo Federal.

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais/ Fábio Ono da Sempog/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)