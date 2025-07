Prefeitura de Porto Velho realiza inscrições para selecionar enxadristas para as competições em Ji-Paraná

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), realizará no próximo dia 16 de agosto uma seletiva de xadrez com objetivo de selecionar enxadristas para os Jogos Intermunicipais de Rondônia - JIR 2025.

“As inscrições são gratuitas e estarão abertas até o dia 12 de agosto, tanto para a categoria masculino quanto feminino”, informou o secretário titular da Semtel, Paulo Moraes Júnior.

Os atletas de Porto Velho que estiverem interessados em participar do evento esportivo deverão acessar este link para fazer a inscrição. Porém, é preciso ficar atento ao prazo, que se encerra às 14h do próximo dia 12 de agosto.

A seletiva será no auditório da Semtel, na Vila Olímpica, localizada na av. Amazonas, nº 6363, bairro Cuniã, ao lado do Colégio Padrão. Ao todo, serão escolhidos dez enxadristas, sendo cinco do masculino e outros cinco do feminino.

Paulo Moraes informou que a seletiva tem como objetivo promover os enxadristas de Porto Velho e região em um evento oficial para a modalidade, além de formar o melhor time para participar da competição, que este ano será realizada em Ji-Paraná, de 25 de setembro a 8 de outubro.

O secretário ainda ressaltou que “Porto Velho será representado pelos seus melhores atletas e de uma forma nunca vista, como resultado de um trabalho de dedicação e valorização desses atletas e o apoio da gestão do prefeito Léo Moraes”.

Recentemente, em parceria com a Federação de Ciclismo de Rondônia, a Semtel selecionou 70 ciclistas que também vão representar a capital rondoniense durante a competição em Ji-Paraná.

Texto:Augusto Soares

Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)