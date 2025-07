Participação popular orienta planejamento orçamentário da Prefeitura de Porto Velho; veja os resultados do formulário de escuta social

A Prefeitura de Porto Velho divulgou os resultados da consulta pública realizada para escutar a população sobre as prioridades para os próximos anos. O formulário digital, que esteve disponível entre 28 de maio e 6 de junho, recebeu 1.340 respostas de moradores da capital e dos distritos; o número representa quase o dobro das participações do último ano. As informações estão sistematizadas no Relatório de Pesquisa LOA 2026, produzido pela Secretaria Municipal de Economia (Semec).

O documento é um instrumento estratégico que contribui diretamente na formulação do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). A partir da escuta ativa da sociedade, a equipe técnica da Prefeitura pode alinhar o planejamento às reais necessidades dos territórios e priorizar investimentos em áreas sensíveis como saúde, educação, assistência social e infraestrutura.

“Esse relatório é um retrato da cidade a partir do olhar de quem vive nela. É com base nessas contribuições que o município estrutura as políticas públicas e direciona recursos para os próximos quatro anos”, destacou a secretária Executiva de Planejamento da Semec, Larissa Ananda.

PERFIL DOS PARTICIPANTES

Segundo o relatório, 70% dos respondentes são mulheres. A faixa etária predominante está entre 30 e 47 anos. Mais da metade possui ensino superior incompleto, completo ou alguma pós-graduação, e 47% convivem com crianças de 0 a 10 anos em casa. A maior parte dos participantes reside nas zonas Leste (35%) e Sul (27%), regiões com ampla representatividade dos bairros.

Além da pesquisa on-line, a escuta também contou com duas audiências públicas presenciais no Teatro Banzeiros, realizadas nos dias 3 e 5 de junho. As reuniões foram transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube, garantindo ainda mais transparência ao processo.

Estão previstos, também, dois encontros com a comunidade para debater proposta para a Lei Orçamentária Anual (LOA). As audiências acontecerão nos dias 5 e 7 de agosto, no Teatro Banzeiros, em Porto Velho. Aqueles que não puderem comparecer, poderão acompanhar pelo canal oficial da Prefeitura no Youtube.

PRIORIDADES

Entre os dados mais relevantes para o planejamento orçamentário estão os principais temas apontados pelos munícipes:

• Educação: ensino infantil (creche) e ensino fundamental (1º ao 5º ano) aparecem como áreas que mais precisam de melhorias, segundo 62% dos participantes;

• Saúde: mais de 74% da população relatou buscar atendimento em unidades públicas como UBS, USF, UPA e policlínicas;

• Desenvolvimento social: os serviços de assistência social lideram como área mais crítica, seguidos pelo enfrentamento à extrema pobreza e acessibilidade;

• Infraestrutura: 54% afirmaram ter acesso à água encanada e 45% têm coleta e tratamento de esgoto. Já 44% disseram que suas ruas alagam em dias de chuva;



Participação como ferramenta de gestão

A análise detalhada do relatório será utilizada pelas equipes técnicas da Prefeitura para fundamentar decisões estratégicas no PPA 2026-2029 e nas leis orçamentárias. A coleta de dados foi conduzida pelo departamento de Pesquisa, Estatística e Indicadores da Secretária Executiva de Planejamento, com apoio da equipe da Secretária Executiva de Orçamento, ambas da Semec.

A Prefeitura reforça que os resultados da escuta não são apenas dados quantitativos, mas expressam a percepção cidadã sobre o cotidiano e os desafios enfrentados nos bairros e distritos.

Texto:Emily Costa

Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)