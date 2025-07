Divulgado resultado preliminar de seleção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

A “Comissão de Avaliação de Projetos do Edital nº 001/2025 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente” do município de Porto Velho, instituída pela Resolução n. 293, de 11/07/2025, torna público, por meio da Resolução Nº 294 de 28 de Julho de 2025 , o resultado preliminar da etapa competitiva de avaliação das propostas, cujo objeto é “execução de projetos de atendimento, promoção, proteção e defesa de direitos de crianças e adolescentes do município de Porto Velho”, com recursos disponíveis no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Velho (FMDCA) do ano de 2025, conforme demonstrativo abaixo:



Pontuação – 10,0 Instituição:Instituto Laura Vicuña/Centro Social Madre Mazzarello (Cesmmazza). Projeto: “Fortalecendo Vínculos Familiar e Comunitário”. Eixo I. Valor: R$ 200 mil.

Pontuação - 9,9 Instituição:Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia (AMA). Projeto “Espaço que Acolhe: Garantia de Estrutura para Continuidade dos Atendimentos na AMA-RO”. Eixo I. Valor: R$ 200 mil.

Pontuação - 9,2 Instituição:Associação Casa Família Rosetta. Projeto “Crescer com Dignidade – Ações Integradas pela Proteção Integral de Crianças”. Eixo III. Valor: R$ 120 mil.

Pontuação - 9,1 Instituição:Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Projeto “Lutar para Proteger”. Eixo I. Valor R$ 111.400 mil.

Pontuação - 8,9 Instituição:Associação São Tiago Maior. Projeto Esportivo para Crianças e Adolescentes do Centro Juvenil Oratório São Tiago Maior. Eixo I. Valor R$ 120 mil.

Pontuação – 8,8 Instituição:Associação do Observatório Socioambiental. Projeto “Moldando Talentos”. Eixo I e III. Valor R$ 180 mil.

Pontuação – 8,7 Instituição:Associação Rondoniense de Capoeira/ARCA. Projeto “Capoeira e Cidadania: Fortalecendo Vínculos e Construindo Comunidades”. Eixo I. Valor: R$ 200 mil.

Pontuação – 8,5 Instituição:Associação Casa Família Rosetta. Projeto “Casa de Encontros: Família e Comunidade”. Eixo I. Valor: R$ 200 mil.

Pontuação – 8,5 Instituição:Associação Rondoniense de Capoeira/ARCA. “Projeto Social Meninos do Madeira”. Eixo III. Valor: R$ 120 mil.

Pontuação – 8,0 Instituição:Cáritas Arquidiocese de Porto Velho. Projeto Niñ(h)o II”. Eixo I. Valor: R$ 349.152 mil.

Pontuação – 7,5 Instituição:Clube Esportivo Shotokan. Projeto “Formando Campeões”. Eixo I. Valor: R$ 200 mil.

Pontuação – 5,0 Instituição:Clube de Xadrez Rondônia. Projeto “Xadrez Multilíngue: Estratégias e Palavras + Musicalização como desenvolvimento complementar”. Eixo I. Valor: R$ 133.848,48.

Pontuação - 4,5 Instituição:Clube de Xadrez Rondônia. Projeto “News Workshop: Comunicação para Recomeçar”. Eixo II. Valor: 105 mil.



A análise e avaliação das propostas foram individualizadas seguindo os critérios do item 7.6: “Etapa 4: Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção e Avaliação” do Edital de Chamamento Público CMDCA 001/2025.



Os termos de fomento celebrados, por meio deste edital, são de projetos nos eixos, a saber:

Eixo I:Apoio a projetos relacionados à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes;

Eixo II:Incentivo a Projetos de fortalecimento do Sistema Socioeducativo municipal;

Eixo III:Apoiar Implementação de ações voltadas à proteção integral de crianças;

Eixo IV:Apoiar projetos de Fortalecimento às estratégias de enfrentamento ao trabalho infantil e proteção ao adolescente aprendiz.

Confira o Edital 001/2025 do CMDCA/FCMDCA

Confira a Resolução Nº 294 de 28 de julho de 2025



