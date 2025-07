Mutirão do DIU acontece em agosto com oferta de 200 dispositivos gratuitos em Porto Velho

No dia 16 de agosto, a população feminina de Porto Velho contará com mais uma importante ação voltada para a saúde reprodutiva: o Mutirão do DIU, no Centro de Especialidades Médicas (CEM) Dr. Rafael Vaz e Silva, localizado na Rua Jacy Paraná, 1943 – bairro Mato Grosso.

A ação acontecerá em dois turnos:

Das 8h às 11h30

Das 14h às 17h

Organizada pela Maternidade Municipal Mãe Esperança, em parceria com o Centro de Referência da Mulher, a iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao método contraceptivo de longa duração, o DIU de Cobre 380, que oferece proteção por até 10 anos. O método é seguro, eficaz e indicado para todas as fases da vida reprodutiva da mulher, incluindo adolescentes.

Durante o mutirão, serão disponibilizados 200 DIUs, com atendimento realizado por sete médicos especialistas e nove médicos residentes, todos capacitados para a inserção do dispositivo e o acompanhamento necessário.

Equipe médica estará preparada para acolher cada paciente com atenção e respeito

Além da inserção do DIU, a equipe realizará testes rápidos para gravidez e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), reforçando o cuidado integral com a saúde da mulher.

É importante destacar que mulheres que estiverem menstruadas também podem participar da ação, sem qualquer prejuízo para a avaliação ou inserção do dispositivo. A equipe médica estará preparada para acolher cada paciente com atenção e respeito, respeitando o momento individual de cada uma.

O mutirão atenderá demandas espontâneas e agendamentos prévios. Clique aqui para o agendamento.

A Semusa reforça a importância do planejamento reprodutivo como ferramenta de autonomia e bem-estar, e convida as mulheres de Porto Velho a aproveitarem essa oportunidade gratuita de cuidado com a saúde.

Texto:Nathalie Ventura

Foto:Gabriel Moreira

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)