Empresárias europeias realizam City Tour pelo centro histórico da capital

Dando sequência ao projeto "Expedição Reconexão – Desenvolvimento Humano e Empresarial", promovido com o apoio da prefeitura de Porto Velho através da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer (Semtel), um grupo de empresárias de Portugal realizou, na manhã desta segunda-feira (28), uma City Tour pelo centro histórico de Porto Velho.

O passeio teve início na Catedral Sagrado Coração de Jesus, um prédio histórico, onde as turistas tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais da construção e surgimento da sociedade e do município de Porto Velho, conhecendo também das fases da arquitetura que Porto Velho atravessou até aqui.

Marise Gasparini, coordenadora e idealizadora do projeto que aproxima empresárias de várias partes do mundo à cultura e história de Porto Velho

Após sair da Catedral, o grupo saiu em uma excursão guiada, pela região do centro histórico. Essa excurção foi feito a pé, passando por prédios antigos e conhecendo o patrimônio histórico da capital rondoniense através de uma experiência direta.

De acordo com Marise Gasparini, coordenadora e idealizadora do projeto que aproxima empresárias de várias partes do mundo à cultura e história de Porto Velho, essa City Tour é uma imersão na mais importante rota turística da cidade. Ela também agradeceu a parceria da prefeitura de Porto Velho.

"Agradecemos a Semtel e a prefeitura de Porto Velho por realizar essa parceria. Muito grata, e que assim seja para trazermos cada vez mais pessoas para conhecer nossa história e natureza que habita no seio da Amazônia", destacou Marise Gasparini.

A expectativa é de que novos grupos de estrangeiros integrem esse projeto e venham conhecer Porto Velho até o final deste ano.

Texto:João Paulo

Fotos:Jose Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)