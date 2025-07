Prefeitura de Porto Velho promove evento que reúne mulheres em reconhecimento à profissão de trancista

Na manhã desta segunda-feira (28), a prefeitura de Porto Velho, através da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, promoveu um encontro de trancistas em alusão ao Dia Nacional de Tereza de Benguela e Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa reunião aponta para a valorização das mulheres como ponto focal O evento contou com a presença de mulheres da capital e distritos que participaram de uma roda de conversa e promoveram o intercâmbio de técnicas e métodos para aperfeiçoar o trabalho.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa reunião aponta para a valorização das mulheres como ponto focal das ações do Executivo Municipal em prol da independência financeira e qualificação profissional, além de representar a cultura e história da população negra, latino-americana e caribenha.

Para a Ane Cleyane, a profissão das trancistas nasce da identidade negra e hoje é exercida por mulheres de várias etnias "Esse dia é muito marcante, muito simbólico. Nós tivemos capacitação, palestras, e isso mostra muito o que nós queremos promover de política pública e também quem nós somos e de onde nós viemos. A gente agradece, parabeniza e reafirma o desejo de estarmos cada vez mais próximos das mulheres dentro do nosso município", destacou Léo Moraes.

Para a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres de Porto Velho, Ane Cleyane, a profissão das trancistas nasce da identidade negra e hoje é exercida por mulheres de várias etnias.

Ela ainda destacou que foi apenas neste ano que a profissão de trancista foi reconhecida oficialmente, fato que mostra a importância da valorização dessas mulheres.

Vice-prefeita Magna dos Anjos ressaltou a força dessas mulheres "As trancistas, durante muito tempo, eram uma profissão deslocada, onde elas não se encaixavam como cabeleireiras, não se encaixavam como barbeiras, e elas não tinham uma profissão específica delas. Agora, a prefeitura vem atuando para tirar essas mulheres da informalidade, através de um banco de dados que irá acompanhar e integrar essas profissionais dentro do mercado de trabalho", afirmou Ane Cleyane.

Presente no evento, a vice-prefeita Magna dos Anjos ressaltou a força dessas mulheres, que mesmo enfrentando contratempos não desistiram de suas atividades até serem reconhecidas e garantirem seus espaços dentro do mercado de trabalho e da sociedade.

"Hoje é um dia muito feliz para as mulheres, uma vez que, de maneira inédita, elas possuem a oportunidade de exercerem e desenvolverem a profissão de trancistas com todo o apoio do Poder Executivo. Esse é um compromisso da prefeitura de Porto Velho com nossas mulheres", relatou Magna dos Anjos.

A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres seguirá durante todo o ano promovendo ações de fomento e valorização das mulheres trancistas.

Texto:João Paulo

Fotos:Jose Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)