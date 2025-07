Prefeitura de Porto Velho celebra avanços e reforça compromisso com o homem do campo

Neste 28 de julho, Dia do Agricultor, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), destaca ações concretas que estão beneficiando diretamente os produtores rurais do município. Os dados reforçam o empenho da gestão municipal em fortalecer a agricultura familiar e garantir o desenvolvimento sustentável no campo.

De acordo com o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, a data é simbólica, mas o trabalho é diário. "Nossa equipe tem atuado com seriedade e planejamento para garantir apoio logístico, assistência técnica e programas que realmente fazem diferença na vida do agricultor. É uma parceria entre a Prefeitura e o campo, que já começa a mostrar resultados concretos", afirmou.

Produção transportada ultrapassa 387 toneladas

Foram transportados 1.426 toneladas de calcário transportadas para diversas propriedades rurais

Entre as ações de destaque está o transporte de produtos agrícolas que já somam 387.700 quilos, com destaque para itens como banana-comprida, banana-prata, mandioca, farinha de mandioca, melancia, milho-verde, abacaxi, abóbora e pupunha. Os produtos foram escoados de regiões como Cujubim, Aliança, CO1, Vila da Penha, União Bandeirantes, Rio Pardo, Nova Califórnia e Bom Jardim. Até o momento, 75 produtores já foram atendidos com o transporte gratuito da produção, número que deve crescer nos próximos meses.

Transporte de calcário beneficia produtores

Outra frente de trabalho da Semagric tem sido o apoio ao preparo do solo, com o transporte de calcário. Já foram realizadas 31 viagens, totalizando 1.426 toneladas transportadas para diversas propriedades rurais.

O agricultor Edinaldo Nogueira de Abreu, que mora na linha 28 de Novembro zona rural da capital, já foi beneficiado com a ação e destaca a importância da iniciativa. "Essa ajuda veio em boa hora. O calcário é essencial para melhorar a terra, mas o transporte é caro. Com esse apoio da prefeitura, conseguimos melhorar a produção e economizar", disse.

Porteira Adentro e PAA Municipal fortalecem a agricultura familiar

Programa Porteira Adentro, irá prestar serviços dentro das propriedades rurais O programa Porteira Adentro, irá prestar serviços dentro das propriedades rurais, como limpeza de tanques, abertura de estradas e preparo do solo, está em fase de visitas técnicas. "O objetivo é atender o produtor lá onde ele mais precisa, dentro da propriedade", explicou secretário adjunto da Semagric, Alexandre Silva.

Já o Programa de Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAAAF), com investimento de R$ 1 milhão, vai atender 100 produtores, com recursos de até R$ 10 mil por agricultor para compra de alimentos produzidos localmente, que serão destinados a entidades socioassistenciais. “Nosso reconhecimento é diário, mas neste 28 de julho fazemos questão de agradecer a cada agricultor e agricultora pelo seu trabalho essencial. Vamos seguir firmes, ampliando nossos programas e ouvindo as demandas da zona rural”, finalizou o adjunto.

Para mais informações, (69) 9 9208-4091 ou procure a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), rua Mário Andreazza, 8072, bairro JK II.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jean Carla Costa

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)