FOMENTO AO ESPORTE - Seletiva do JIR 2025 reúne mais de 70 ciclistas em ação inédita da prefeitura

Promovida em uma ação inédita pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), em parceria com a Federação de Ciclismo, a seletiva para os Jogos Intermunicipais reuniu mais de 70 ciclistas no último final de semana.

De acordo com o Josué Capistrano, os melhores desempenhos segirão para a etapa final da competição A seletiva teve como finalidade formar a equipe de ciclismo que representará a capital do estado nos jogos em três categorias: Mountain Bike, Contra o Relógio e Resistência. De acordo com o presidente da Federação de Ciclismo em Rondônia, Josué Capistrano, essa seletiva garantirá que os atletas com os melhores desempenhos sigam para a etapa final da competição.

"Essa seletiva foi realizada de maneira democrática para levar os melhores atletas para os jogos, e a federação está muito satisfeita com a parceria promovida pela Prefeitura de Porto Velho. Através dessa iniciativa, podemos garantir uma equipe forte e competitiva", afirmou Josué Capistrano.

Presente na competição, o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, falou com os atletas momentos antes da largada da competição de resistência e firmou o compromisso do Executivo Municipal em fomentar o ciclismo, visando fortalecer a competitividade dos atletas.

Secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, esteve presente na competição

O secretário ainda destacou que a Semtel vem ouvindo os atletas para entender suas necessidades e definir uma estratégia de ação que vise ao aprimoramento do esporte na cidade. Ele também destacou que Porto Velho virá com força total para os Jogos Intermunicipais.

"A prefeitura não apenas ouve os atletas, mas também se preocupa em levar a melhor estrutura para eles. Além do ciclismo, temos mais de dez modalidades onde Porto Velho será representada pelos seus atletas de uma maneira jamais vista, com força e competitividade, fruto de um trabalho dedicado na valorização dos nossos talentos", declarou o secretário.

A edição 2025 dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) será realizada na cidade de Ji-Paraná entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. A expectativa é que os 52 municípios rondonienses enviem equipes.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:Helon Luiz

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)