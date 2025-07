Gabinete itinerante 35ª Expoalta: Vereador Álvaro Bueno intervém por moradores e solicita ao deputado Jean Oliveira melhorias na RO-135

Durante a 35ª Expoalta, realizada em Alta Floresta d’Oeste, o vereador Álvaro Bueno esteve no Gabinete Itinerante do deputado estadual e líder do Governo, Jean Oliveira (MDB), acompanhado por moradores da região da RO-135, sentido ao distrito de Porto Rolim do Guaporé, para solicitar melhorias na estrada.



“A RO-135 é um eixo essencial para o escoamento da produção agrícola e pecuária da região, além de ter grande potencial turístico, já que o Porto Rolim atrai visitantes de toda a região. Precisamos garantir condições adequadas de trafegabilidade para fomentar a economia e valorizar ainda mais essa região produtiva”, afirmou o vereador Álvaro Bueno.



“Essa solicitação não é nova para nós. Já havíamos cobrado melhorias na RO-135 e, agora, com o apoio da comunidade e do vereador Álvaro, reforçaremos ainda mais essa pauta. Inclusive, a ponte de madeira sobre o Rio Vermelho será substituída por uma nova estrutura de concreto e aço, um pedido do nosso gabinete. O governador Coronel Marcos Rocha é um grande parceiro dos produtores rurais e tem atendido nossas demandas com agilidade e compromisso com o desenvolvimento regional”, destacou Jean Oliveira.



O residente da 5ª Residência Regional do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Nilson Oliveira, também participou da reunião e garantiu ações imediatas.



“Nossa equipe já está se organizando para iniciar, nos próximos dias, a limpeza e melhorias em pontos estratégicos da RO-135, garantindo mais segurança e melhores condições de tráfego para quem depende dessa estrada no dia a dia”, assegurou Nilson Oliveira.





Texto e foto: Ricardo Barros | Jornalista