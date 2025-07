CEM Rafael Vaz e Silva aproxima o cidadão de um atendimento digno e de qualidade

Reformada recentemente pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o Centro de Especialidades Médicas Dr. Rafael Vaz e Silva, localizado na rua Jacy-Paraná, 1943, no bairro Mato Grosso, passou a oferecer uma nova realidade no atendimento ambulatorial especializado. A unidade conta agora com um espaço totalmente renovado, equipado com tecnologia e estrutura moderna, garantindo mais conforto e acolhimento à população.

Todos os serviços são realizados exclusivamente por agendamento Além das melhorias físicas, o local passou a contar com prontuário eletrônico, que permite maior agilidade e segurança no registro das informações dos pacientes, facilitando o acompanhamento dos casos e a comunicação entre os profissionais da saúde.

A transformação é sentida já na entrada: o ambiente é climatizado, organizado e o fluxo de atendimento, controlado. Todos os serviços são realizados exclusivamente por agendamento, feito a partir das Unidades Básicas de Saúde, via regulação da Semusa. Em média, 500 pessoas são atendidas diariamente, distribuídas entre consultas com especialistas e realização de exames.

Janaína Batista foi uma das pacientes que buscaram atendimento na unidade A cabeleireira Janaína Batista foi uma das pacientes que buscaram atendimento na unidade. Ela levou a filha Rebeca Jasmim, de 4 anos, para fazer um raio-X no pulmão. “Minha filha fez raio-X hoje. Melhorou bastante o atendimento na unidade. Fiz o exame, peguei o resultado e gostei muito. Achei que ia demorar ou estar lotado, porém, me surpreendi”, contou.

Na unidade, são oferecidas consultas com pediatra, cardiologista, psicólogo, nutricionista, além de exames como eletrocardiograma, Mapa, ultrassonografia, risco cirúrgico, raio-X e laboratoriais. Apenas na sala de raio-X, a média é de 30 atendimentos por dia.

A dona de casa Emilly Cristine também aprovou o serviço. Ela levou o pequeno Hendrick Cauê, de 1 mês e 20 dias, para uma consulta com o pediatra. “Agendei no posto do Mariana e em menos de uma semana consegui a vaga. Atendimento rápido, pediatra atencioso, estou gostando muito”, afirmou.

Emilly Cristine aprovou o serviço e levou o pequeno Hendrick Cauê para uma consulta com o pediatra A equipe do CEM Rafael Vaz e Silva conta ainda com farmácia, assistência social e profissionais administrativos que acolhem e orientam os usuários em todas as etapas do atendimento. O motorista aposentado Raimundo Nonato, de 64 anos, levou exames para uma consulta de retorno e relatou satisfação com o serviço.

“Depois da reforma, achei muito bacana. Uma filha minha já tinha me indicado e aqui é uma benção. Rápido, o prédio ficou bonito, atendimento acolhedor. Nosso prefeito está de parabéns. Aqui ainda tem ultrassom e exame de coração, isso é muito importante”, declarou.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, a reestruturação da unidade foi uma determinação direta do prefeito Léo Moraes, que tem priorizado investimentos em equipamentos públicos de saúde com foco no atendimento digno e resolutivo.

“A orientação do prefeito Léo Moraes é clara: modernizar as unidades de saúde e humanizar o atendimento ao cidadão. O CEM Rafael Vaz e Silva foi totalmente reestruturado para oferecer um serviço acessível, de qualidade, com conforto, organização e profissionais comprometidos com a saúde da população”, reforçou o secretário.

Texto:Jhon Silva

Fotos:Jhon Silva

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)