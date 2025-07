Porto Velho prorroga prazo para transferência dos saldos do ComCard para o Bipay até 30 de julho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), anunciou que o prazo para a transferência dos créditos do cartão ComCard para o novo sistema de bilhetagem eletrônica Bipay foi estendido até 30 de julho. A prorrogação visa dar mais tempo aos usuários para realizarem a migração, que faz parte de um processo de modernização do transporte coletivo da capital.

Desde o início do atendimento presencial, mais de 900 pessoas já realizaram a transferência, movimentando aproximadamente R$ 300 mil em créditos para a nova plataforma. O processo de migração é rápido, com cerca de três minutos por pessoa, e segue uma organização por ordem de chegada, com distribuição de senhas no local. O atendimento ocorre na sede da Semtran, localizada na Avenida Amazonas, nº 698, bairro Santa Bárbara.

COMO REALIZA A TRANSFERÊNCIA?



Para a migração do saldo o usuário deve ter o seu cadastro ativo no Bipay Para migrar os saldos do ComCard para o Bipay, os usuários devem:

Levar o cartão antigo do ComCard

Um documento de identificação com foto

Ter o aplicativo Bipay no celular

EMPRESAS



Empresas que fornecem vale-transporte aos seus funcionários também podem realizar a transferência dos cartões corporativos sem a necessidade da presença dos colaboradores. Um responsável da empresa pode comparecer à Semtran com os cartões e proceder com a migração.

MODERNIZAÇÃO



Ação é parte do processo de modernização do transporte coletivo da capital A migração do ComCard para o Bipay é parte de um pacote de melhorias no transporte coletivo de Porto Velho, visando proporcionar mais agilidade, transparência e controle no sistema de bilhetagem. Além disso, a modernização facilita outras iniciativas, como a recente redução de 50% na tarifa do transporte público, o que representa uma importante conquista para os moradores da cidade.

INFORMAÇÕES



Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato pelo telefone (69) 98471-1870 ou procurar atendimento direto na Semtran. A Secretaria destaca a importância de não deixar a migração para a última hora, evitando filas e transtornos para os cidadãos.

Texto:Secom

Fotos:José Carlos/ Leandro Morais

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)