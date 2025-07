Prefeitura apoia arraiais e valoriza a cultura regional em diversos pontos da capital

Valorizar os artistas locais, movimentar a economia da capital, promover inclusão cultural e ainda proporcionar opções de lazer. Esses são alguns dos compromissos da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município (Funcultural), que desde o início da gestão vem apoiando diversos eventos.

Durante o último final de semana, por exemplo, a cidade foi palco de diversos eventos culturais espalhados por vários pontos, mostrando que é através da cultura que o povo conta sua história e principal celebra as raízes com danças, sabores, tradições populares e no talento dos artistas locais.

Eventos realizados com apoio da prefeitura têm impactado positivamente na valorização da cultura Um desses eventos aconteceu na região central da capital durante mais uma edição do Arraial Mercado Cultural. A festa contou com apresentações de quadrilhas mirins, boi-bumbá e ainda shows musicais com artistas regionais. Além do apoio com as atrações, a Funcultural também proporcionou qualidade na estrutura do evento, com palco e ainda banheiros químicos.

Outros arraiais que tiveram apoio da prefeitura foram: Festejo de São João, na Comunidade Santa Catarina no Baixo Madeira; Festa Junina Igreja Nova Aliança; no bairro Jardim Santana; 1º Arraial da Faculdade Católica; Arraial Comunitário, no bairro Nacional; Arraial dos Chiquinhos; 10º Arraial da Comunidade São Geraldo; 5º Arraial do Algodoeiro; Arraial da Família Morais; Arraial dos Marinheiros e Evento Comunitário do Nacional

O presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, destacou que eventos realizados com apoio da prefeitura têm impactado positivamente na valorização da cultura e também no fomento à economia dessas regiões onde acontecem as festas, tornando a capital um local que incentiva seus aspectos culturais.

Ações fazem parte do planejamento de apoio e fomento à cultura da capital

“Isso mostra o compromisso e responsabilidade da gestão do prefeito Léo Moraes com a nossa identidade cultural. Desde o início do ano, estamos trabalhando para que nossa capital se torne um celeiro de grandes eventos com a participação da prefeitura. Estamos mostrando que, com força de vontade, responsabilidade com o dinheiro público e o apoio da população, é possível fazer acontecer. Muito mais ainda será realizado”, finaliza o presidente.

Vale destacar que essas ações fazem parte do planejamento de apoio e fomento à cultura da capital, que tem como objetivo não apenas de gerar renda, mas também de promover o desenvolvimento social e cultural do município, proporcionando qualidade de vida para os porto-velhenses.



Texto:André Oliveira

Foto:

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)