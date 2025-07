Projeto de bloqueteamento no Bumbódromo avança após indicação da deputada Dra. Taíssa Sousa

O tradicional Festival Duelo na Fronteira, um dos maiores eventos culturais de Guajará-Mirim, ganhará um importante reforço em infraestrutura. A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) teve atendida sua Indicação nº 9688/24 e nº 9623/24, que solicita ao Governo de Rondônia a elaboração e execução do projeto de bloqueteamento interno de todo o Bumbódromo do município.



O local, que abriga o espetáculo protagonizado pelas agremiações de bois-bumbás, é um símbolo da cultura guajaramirense. Contudo, o trecho que conecta os barracões à arena, por onde transitam as alegorias e os integrantes dos grupos, é de terra batida e fica praticamente intransitável durante o período chuvoso, transformando-se em lama e dificultando tanto o deslocamento dos artistas quanto o transporte seguro das alegorias.



“Estamos falando de um patrimônio cultural do nosso estado. É fundamental garantir infraestrutura adequada para que esse espetáculo continue crescendo com segurança, organização e valorização da nossa cultura”, destacou a deputada.



Deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos)



O projeto contempla o bloqueteamento de todo o espaço interno do Bumbódromo, incluindo o trajeto entre os barracões e a arena. A proposta visa, sobretudo, proporcionar mais segurança, evitar danos às alegorias e garantir maior conforto ao público durante o evento.



A deputada Dra. Taíssa Sousa agradeceu publicamente o secretário da SEOSP e chefe da Casa Civil, Elias Rezende, e o governador Cel. Marcos Rocha pelo empenho em atender a demanda. “Quero expressar minha gratidão a todos que estão trabalhando para fortalecer a nossa cultura. Obrigada, Elias, pela dedicação e sensibilidade, e ao nosso governador Cel Marcos Rocha por entender que cultura também é prioridade. Essa parceria é fundamental para transformar realidades”, afirmou a parlamentar.



E concluiu com seu compromisso de sempre: “É o recurso do povo, voltando para o povo.”







