Escola de Candeias recebe melhorias com apoio de Cirone

A área da educação do município de Candeias do Jamari está sendo contemplada com recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró, com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Covas, localizada no distrito de Samuel, foi contemplada com R$ 329.795,46. A instituição está sendo atendida com a construção de um novo muro e outras melhorias. Segundo Cirone, a reivindicação foi feita pelo vereador Geraldo Vieira Lopes, conhecido como Geraldo Sem Medo. “É um trabalho em conjunto, que beneficia diretamente a população”, disse o parlamentar.



Segundo o engenheiro civil Tiago Sparta, responsável pelo projeto, o trabalho deve ser concluído dentro de aproximadamente 45 dias. Durante visita às obras, o vereador Geraldo afirmou que os serviços estão sendo executados com qualidade e de forma acelerada. Segundo ele, o empenho do deputado está contribuindo para melhorar a segurança dos alunos e profissionais da escola, a única existente no distrito. A instituição atende 663 alunos. “Já conseguimos trazer esse recurso para a educação e estamos contando com o apoio do deputado Cirone, para assegurar outros investimentos para nosso município”, disse.



De acordo com o vereador, o município já foi contemplado, com o apoio do deputado e do governador, coronel Marcos Rocha, com recursos para a aquisição de calcário e de implementos agrícolas. Entre os novos benefícios, estão investimentos na recuperação das estradas rurais, no Centro do Idoso e na Secretaria Municipal de Obras. “Estamos trabalhando em parceria, para atender as necessidades da nossa população”, disse Geraldo.

Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar