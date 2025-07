Tá na conta: emenda de Ezequiel Neiva garante ambulância para Colorado do Oeste

O município de Colorado do Oeste contará, em breve, com uma nova ambulância para reforçar o atendimento de pacientes na rede municipal de saúde. O veículo será adquirido por meio de um recurso de R$ 450 mil destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) ao Fundo Municipal de Saúde.



O pedido do recurso foi feito pelos vereadores Fabão, Buzanello e Gilmar da Obra, que buscaram o apoio do parlamentar para atender uma demanda urgente da população.



“Atendemos esse pedido feito pelos vereadores Fabão, Buzanelo e Gilmar da Obra porque entendemos a real necessidade da população de Colorado. Essa nova ambulância vai melhorar significativamente o atendimento aos pacientes que precisam de transporte com segurança e agilidade”, afirmou o deputado.



Ezequiel Neiva reforçou que a saúde pública é uma das prioridades de seu mandato, especialmente nos municípios do Cone Sul. “Nosso mandato tem um olhar atento para a saúde. Estamos trabalhando para fortalecer a estrutura dos municípios, e Colorado do Oeste tem recebido nossa atenção especial. Sabemos dos desafios e queremos ser parte da solução”, acrescentou.



Com ações constantes em prol da saúde regional, o deputado estadual Ezequiel Neiva tem se consolidado como um dos principais defensores da área no Cone Sul de Rondônia. “Tenho trabalhado com empenho para garantir recursos que melhorem a saúde da nossa população. Já destinamos diversas emendas para unidades de saúde, ambulâncias, equipamentos e melhorias em infraestrutura. E vamos continuar nesse ritmo, sempre ouvindo os vereadores e lideranças locais para entender onde os recursos são mais urgentes”, finalizou.







Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO