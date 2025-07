No Dia do Escritor, conheça o livro que retrata 40 anos do Poder Legislativo de Rondônia

No Dia Nacional do Escritor, celebrado em 25 de julho, a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) celebra não apenas a literatura, mas também a memória institucional, com o lançamento da obra "Percorrendo os 40 anos de história do Parlamento Rondoniense", escrita pelo servidor da Casa Legislativa, Carlos Manvailer.



O livro, já disponível para compra nas versões física e digital, apresenta um panorama completo da história legislativa de Rondônia, desde a sua condição de território federal até a consolidação como estado brasileiro. A publicação destaca marcos importantes como a promulgação das Constituições Estaduais de 1983 e 1989, além de registrar as principais leis aprovadas pela Casa de Leis.



De forma objetiva, Manvailer conduz o leitor por uma viagem no tempo, abordando desde a instalação da Assembleia Constituinte até o encerramento da legislatura de 2023. A obra contempla ainda a composição das Mesas Diretoras, membros efetivos e suplentes de cada legislatura, bem como a evolução do processo legislativo estadual.



Além disso, um dos capítulos é reservado à estrutura e às atribuições do Poder Legislativo, com análise técnica do funcionamento e das etapas do processo legislativo. “Esses são subsídios valiosos para quem deseja conhecer melhor a nossa história e para candidatos a concursos públicos”, ressalta o autor.





Para celebrar esse marco editorial, haverá uma noite de autógrafos no dia 6 de agosto de 2025, às 18 horas, na Assembleia Legislativa. O evento é aberto ao público e contará com a presença de autoridades, servidores, estudantes e interessados na história e no desenvolvimento institucional de Rondônia.



Foto: Reprodução/ALE-RO Autor conduz o leitor por uma viagem no tempo, abordando desde a instalação da Assembleia Constituinte até o encerramento da legislatura de 2023 (Foto: Arquivo Secom ALE/RO)



Dia do Escritor



O Dia Nacional do Escritor é comemorado no Brasil em 25 de julho. A data foi instituída em 1960 por iniciativa da União Brasileira de Escritores (UBE), após a realização do 1º Festival do Escritor Brasileiro, organizado por importantes nomes da cena literária da época, como o escritor Jorge Amado e o jornalista João Peregrino Júnior.



A criação deste dia teve como objetivo valorizar a profissão de escritor no país, incentivar a produção literária e fomentar o debate sobre políticas públicas voltadas ao setor. Desde então, o 25 de julho tornou-se um marco simbólico para celebrar o impacto da literatura na cultura brasileira e reconhecer o trabalho de autores que, com suas palavras, formam leitores, narram histórias e preservam a memória nacional.





Texto e foto: Eliete Marques I jornalista Secom ALE/RO