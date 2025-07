Concurso Leiteiro 2025 será realizado em Ariquemes graças à emenda de R$ 100 mil destinada pelo deputado Alex Redano

A cadeia produtiva do leite em Rondônia ganhou um novo reforço para 2025. O presidente da Assembleia Legislativa Alex Redano (Republicanos), garantiu uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para apoiar a realização do Concurso Leiteiro 2025, que será promovido em Ariquemes. O recurso será destinado à estruturação, organização e premiação do evento, considerado um dos mais importantes da pecuária leiteira no estado.



A expectativa é de que o concurso estimule a troca de experiências, a adoção de tecnologias e a valorização dos produtores, especialmente os de pequeno e médio porte. “Nosso estado tem vocação para a produção de leite, e é fundamental apoiar quem está no campo, gerando emprego, renda e alimento. Essa emenda é um reconhecimento à importância desse setor e ao esforço dos produtores da nossa região”, afirmou Alex Redano. O concurso é resultado de um esforço coletivo, envolvendo a APRODIL, Prefeitura de Ariquemes, SEMAIC, EMATER-RO, AGROARI, Câmara Municipal, APA, FAPERON/SENAR e o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (SEAGRI). Concluiu o presidente da Assembleia.



O secretário de Agricultura, Luiz Paulo, destacou o impacto da iniciativa. “Apoiar o Concurso Leiteiro é investir diretamente no fortalecimento da pecuária leiteira. Com os recursos garantidos pela emenda, teremos um evento com estrutura adequada, premiações que valorizam o esforço dos produtores e ações voltadas à produtividade e à sustentabilidade no campo”, explicou.



O presidente da APA Antônio Duran, ressaltou a importância dessa emenda para fortalecer a produção de leite em Ariquemes, no Vale do Jamari, e agradeceu ao parlamentar por esse olhar especial ao homem do campo: “Essa emenda destinada pelo deputado Alex Redano ao Concurso Leiteiro é fundamental para valorizarmos os nossos produtores rurais e fortalecermos ainda mais a pecuária leiteira do nosso município. O concurso, que acontece dentro da programação da 40ª E, é uma vitrine para o potencial produtivo de Ariquemes e de toda a região do Vale do Jamari. Investir nesse setor é investir em geração de renda, emprego e no desenvolvimento sustentável do nosso campo. Só temos a agradecer esse apoio que chega em boa hora e reforça o compromisso com o homem do campo.” Agradeceu.



A edição 2025 do Concurso Leiteiro reforça o compromisso de Ariquemes e de Rondônia com o desenvolvimento do agronegócio e com a valorização de quem produz no campo. A iniciativa também busca atrair novos investimentos para o Vale do Jamari, ampliando oportunidades para toda a cadeia leiteira regional.





Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Evanildo Santos | Assessoria Parlamentar