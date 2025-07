Agricultura fortalecida: deputado Alan Queiroz investe mais de R$ 9,5 milhões na agricultura do estado de Rondônia

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) tem se destacado por seu compromisso com o fortalecimento da agricultura em Rondônia, especialmente no apoio à agricultura familiar e no incentivo ao setor produtivo rural. Durante seu mandato, o parlamentar já destinou quase R$ 10 milhões em emendas para o setor, fortalecendo o produtor rural que depende da agricultura para a sua geração de renda.



Esses investimentos têm proporcionado melhorias diretas nas condições de trabalho do produtor rural, impulsionado a produção no campo e contribuído para o desenvolvimento econômico dos municípios. O parlamentar também tem atuado de forma articulada com associações e prefeituras municipais para garantir que os recursos cheguem de forma efetiva às comunidades que mais precisam. Seu mandato tem priorizado ações que valorizam o homem do campo e promovem a modernização e sustentabilidade da agricultura rondoniense.



“Apoiar os produtores rurais de Rondônia é essencial para garantir o fortalecimento da agricultura e o desenvolvimento econômico do estado. Os produtores são responsáveis por grande parte da produção de alimentos e pelo sustento de muitas famílias, e proporcionar a eles os recursos necessários para melhorar suas condições de trabalho, como equipamentos e tecnologias adequadas, é um investimento direto no crescimento e sustentabilidade da agricultura local”, disse o parlamentar.



ENTREGA DE CALCÁRIO



O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) indicou ao governo de Rondônia a inclusão dos agricultores do distrito do Iata, em Guajará-Mirim, como beneficiários do programa Mais Produção/Calcário. A proposta, que envolve a atuação conjunta da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), da Emater-RO e da Prefeitura Municipal, visa garantir o acesso ao calcário agrícola como forma de corrigir a acidez do solo e aumentar a produtividade nas pequenas propriedades da região.



Segundo o parlamentar, a medida é essencial para fortalecer a agricultura familiar local, promover maior eficiência produtiva e gerar mais renda aos agricultores. O uso de calcário é uma prática consolidada no manejo sustentável do solo, e sua ampliação ao distrito do Iata representa um passo importante para a inclusão de comunidades rurais que historicamente enfrentam maiores dificuldades de acesso a insumos.



ENTREGA DE TRATOR EM BURITIS



Buritis foi contemplado mais uma vez pelo deputado estadual Alan Queiroz (Podemos). Ao todo o município recebeu uma série de investimentos de mais de R$ 1,5 milhão. Na ocasião, a Associação dos Produtores Rurais, da Linha 3 no Marco 20, recebeu um trator para auxiliar na produção agrícola. Trata-se do modelo de trator Solis, que irá desempenhar um papel fundamental na agricultura local, pois proporciona maior produtividade,aumenta a eficiência agrícola, reduz custos e melhora a qualidade de trabalho na agricultura.



ENTREGA DE CARRETA BASCULANTE EM NOVA UNIÃO



Cumprindo a agenda parlamentar, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) esteve no município de Nova União para realizar a entrega de uma carreta basculante de seis toneladas, fruto de uma emenda parlamentar de R$ 41 mil reais, à Associação de Produtores Rurais de Nova União (Aspronu). A aquisição atende ao pedido do vereador Valdeir de Souza Ferreira (PDT) e visa facilitar o transporte e a descarga de uma variedade de materiais de até seis toneladas, além de ter a capacidade de inclinar a caçamba para realizar a descarga de maneira mais prática e eficiente, contribuindo para o sucesso das operações agrícolas.



INCLUSÃO DE PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA PLANTE MAIS



Com o propósito de direcionar a distribuição de sementes, mudas e material propagativo para os agricultores familiares em Rondônia e com a meta de impulsionar o avanço da agricultura, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em colaboração com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), que inclua os pequenos e médios produtores rurais no recebimento de mudas de café clonal por meio do "Programa Estadual Plante Mais".



AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO



Com o objetivo de fortalecer a fruticultura, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), a realização de análises técnicas que estimulem a produção de frutas irrigadas por intermédio da extensão rural e a entrega de kits de irrigação aos municípios e distritos indicados.



ENTREGA DE MUDAS CLONAIS DE CAFÉ NO VALE DO ANARI



O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) entregou mudas clonais de café das variedades conilon ao município de Vale do Anari. Esta aquisição foi possível graças a uma emenda no valor de R$ 150 mil, destinada pelo parlamentar e solicitada pelo vereador Marcinho do Vale. A distribuição dessas mudas clonais de café é extremamente importante para o município, pois beneficia diretamente os pequenos produtores rurais. Este investimento assegura que os pequenos produtores de Vale do Anari tenham um estoque adequado para produção, contribuindo para sua renda mensal.



ENTREGA DE TRATOR EM ASSOCIAÇÃO DE SÃO FELIPE D’OESTE



O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) entregou um trator no valor de R$ 200 mil para a Associação de Produtores Rurais Mista, localizada na linha - 41, em São Felipe d’Oeste. A aquisição deste veículo tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento e na produtividade da agricultura local, beneficiando os agricultores que poderão ter uma ferramenta de trabalho muito útil em seu dia-a-dia.



ENTREGA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS À ASPROLAGES



Para apoiar os produtores rurais do estado, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) realizou a entrega de equipamentos agrícolas à Associação dos Produtores e Produtoras do P.A Lages (Asprolages), em Machadinho do Oeste. A ação, viabilizada por meio de emenda parlamentar, facilita o trabalho da comunidade local, que agora conta com equipamentos essenciais para a produção diária.



ENTREGA DE CARRETA BASCULANTE E UM SUBSOLADOR



Com o objetivo de continuar impulsionando o setor agrícola de Rondônia, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) entregou dois maquinários agrícolas ao município de Machadinho D’Oeste. Por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 60 mil, foi possível adquirir uma carreta basculante e um subsolador, beneficiando diretamente os produtores da Associação dos Moradores e Produtores Rurais do Distrito de Tabajara (Asmopta).



SOLICITAÇÃO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO PARA PRODUTORES RURAIS



O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao Governo de Rondônia que faça a aquisição de sementes de milho e feijão para distribuição gratuita aos produtores rurais da agricultura familiar em municípios e distritos do estado de Rondônia. A aquisição e distribuição destes itens deve ser feita pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), atendendo centenas de produtores rurais de Rondônia.



ENTREGA DE SONDA ROTOPNEUMÁTICA EM MONTE NEGRO



O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) entregou uma sonda rotopneumática no valor de R$ 280 mil aos produtores rurais do município de Monte Negro. A entrega do equipamento tem como principal objetivo melhorar o dia a dia de trabalho dos agricultores da região, proporcionando benefícios significativos a eles.







Texto: Jorge Fernando | Assessoria Parlamentar

Foto: Secom | Governo de Rondônia