Dra. Taíssa Sousa cumpre agenda no IFRO de Guajará-Mirim e anuncia emenda parlamentar para estacionamento coberto de veículos leves individuais

Na quarta-feira (23), a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) esteve no campus do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), atendendo a um convite feito por uma das líderes estudantis da instituição. Durante a visita, a parlamentar anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$175 mil para a construção de uma área coberta destinada ao estacionamento de bicicletas e bicicletas elétricas.



A iniciativa partiu da própria comunidade estudantil, que relatou à deputada a necessidade de um espaço seguro e adequado para guardar os veículos utilizados pelos alunos como meio de transporte até o campus. Sensível à demanda, Dra. Taíssa não hesitou em se comprometer com a solução.



“Essa emenda vai garantir mais segurança, conforto e incentivo à mobilidade sustentável para nossos estudantes. Foi um pedido direto de quem vive a realidade do campus e, por isso, merece atenção. É o recurso do povo, voltando para o povo!”, destacou a deputada.



Foto: Reprodução/ALE-RO Instituto Federal de Rondônia (IFRO) (Foto: Hellen Mayne I Assessoria Parlamentar)



A direção do IFRO agradeceu o apoio da parlamentar, ressaltando que a nova estrutura trará mais tranquilidade aos alunos que dependem de bicicletas e bicicletas elétricas para se deslocar até a escola, além de promover práticas sustentáveis.



Com mais essa ação, Dra. Taíssa reforça sua atuação voltada à educação e ao respeito pelas demandas da juventude, ouvindo, dialogando e transformando necessidades em conquistas concretas para a população.







Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Hellen Mayne I Assessoria Parlamentar