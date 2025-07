Elero abre atividades da Sicoob Agroshow de Vilhena com palestra sobre conhecimento financeiro através de Inteligência artificial

A Escola do Legislativo (Elero), da Assembleia Legislativa (Alero) tem marcado presença nos principais eventos do estado de Rondônia, levando conhecimento, informação e capacitação técnica e nesta semana a equipe de professores, técnicos e consultores da Elero está presente na Sicoob Agroshow, que acontece no município de Vilhena, de 23 a 25 deste mês de julho.



Atividades da Sicoob Agroshow de Vilhena (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)



Com o objetivo de apresentar as novidades nos meios sociais e conhecimento ao público em geral sobre atividades que ajudem no desenvolvimento pessoal e profissional, a Eletro abriu o seu ciclo de palestras e oficinas com a apresentação do economista e servidor da Assembleia Legislativa Guilherme Giacon da Silva, que conduziu uma oficina focada em Inteligência artificial. Com o tema “Democratizando acesso ao conhecimento financeiro”, o ministrante apontou as opções existentes na área de Inteligência Artificial no campo de acesso ao setor financeiro.



Durante a oficina o economista apontou dicas de reequilíbrio financeiro pessoal e empresarial, uso correto do cartão de crédito, perfil pessoal de consumidor, perfil de investidor, dicas de atuação empresarial, investimentos, marketing e capital de giro.



Elero está presente na Sicoob Agroshow (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)



De acordo com os participantes da oficina, as dicas do economista foram de essencial importância especialmente no que diz respeito ao controle de ganhos e gastos pessoais, investimentos pessoais e empresariais, o que é lucro e o que é investimentos. “São informações que as vezes deixamos passar em branco ou até mesmo fazemos confusões, como por exemplo, a mistura do dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, que pode levar à problemas tanto no CPF quanto no CNPJ. Vimos que separar as situações favorece o crescimento e que os investimentos devem ser feitos de forma consciente, pois não existe ganhos mágicos, especialmente no atual momento da nossa economia”, disse o estudante de agronomia Fernando Souza, que participou da oficina nos dois períodos.



Deputado Luizinho Goebel (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)



Para o deputado Luizinho Goebel, autor do pedido para que a Escola do Legislativo estivesse presente no evento levando capacitação e orientação através dos seus cursos e palestras, os cursos, palestras e oficinas da Eletro engrandecem os eventos públicos em todo o estado de Rondônia e é uma forma de aproximar o Legislativo da população. “Estamos muito felizes com a presença da Escola do Legislativo que através dos seus profissionais e colaboradores garantem conhecimento e oportunidades à nossa população. Quero agradecer ao Presidente Alex Redano por atender o nosso pedido e disponibilizar a estrutura para que a população de Vilhena possa ter acesso aos cursos, oficinas e palestras da Escola. Quem ganha com isso é a população de Rondônia”, disse.





Texto: Jocenir Sérgio Santanna | Secom ALE/RO

Fotos: Thiago Lorentz | Secom ALE/RO