Dra. Taíssa firma compromisso de destinar nova emenda parlamentar para a Pestalozzi de Guajará-Mirim no próximo ano

Em mais um gesto de compromisso com as instituições que promovem inclusão e dignidade, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) firmou o compromisso de destinar, no orçamento de 2026, uma emenda parlamentar para a aquisição de um micro-ônibus para a Associação Pestalozzi de Guajará-Mirim.



A entidade realiza um trabalho essencial no atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla e será beneficiada com o novo veículo para facilitar o transporte de alunos e pacientes, promovendo mais conforto e acessibilidade.



Durante visita à sede da instituição na quarta-feira (23), a deputada também realizou a entrega de uma emenda de R$100 mil, já liberada neste ano, fortalecendo as atividades da associação e garantindo recursos imediatos para o atendimento diário.



"Nosso mandato está ao lado de quem cuida das pessoas. A Pestalozzi desenvolve um trabalho maravilhoso em Guajará-Mirim e merece todo o nosso apoio. É o recurso do povo, voltando para o povo", afirmou Dra. Taíssa.



A iniciativa reforça a atuação da deputada em prol de políticas públicas voltadas à inclusão social e reafirma seu compromisso com Guajará-Mirim e com entidades que fazem a diferença na vida de tantas famílias.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar