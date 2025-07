Dra. Taíssa solicita estudo de viabilidade para implantação de Escola Cívico-Militar em Nova Mamoré

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou a Indicação nº 9770/2024 à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), solicitando a realização de um estudo de viabilidade técnica e pedagógica para a implementação do modelo de Escola Cívico-Militar no município de Nova Mamoré.



A solicitação parte de uma demanda crescente da população local, que busca melhorias no ambiente escolar e alternativas que promovam disciplina, civismo e qualidade no ensino. A proposta sugere que uma das escolas estaduais já existentes possa ser adaptada ao modelo, conforme prevê a Lei Estadual nº 146/2023, que em seu Art. 3º assegura: “O Poder Executivo proporcionará, respeitados os limites legalmente impostos, a instalação de novas instituições cívico-militares de ensino no âmbito deste Estado.”



Ao justificar a proposta, a deputada destacou que essa medida permitiria otimizar recursos públicos, utilizando estruturas já existentes e reduzindo custos com novas construções. Além disso, a participação da comunidade escolar no processo de transição é vista como essencial para que o modelo respeite as características culturais e sociais da região.



“Essa é uma iniciativa que busca trazer resultados concretos para a educação de Nova Mamoré. E como sempre dizemos: é o recurso do povo, voltando para o povo” ressaltou Dra. Taíssa.



A parlamentar reafirma seu compromisso com o fortalecimento da educação em Rondônia e segue atenta às necessidades das famílias, alunos e profissionais da rede estadual de ensino.



Um estudo de viabilidade é o primeiro passo para que possamos oferecer uma educação mais segura, disciplinada e com mais oportunidades para os jovens da nossa região, concluiu.







Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar