Empresárias da Europa chegam a Porto Velho de olho em turismo e negócios

Uma imersão amazônica e nas histórias, tradições, cultura, belezas e paladar porto-velhense fizeram parte da agenda de um grupo de turistas e investidores que estão de passagem pela cidade. A visita tem o apoio da prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel). A expedição "Reconexão – Desenvolvimento Humano e Empresarial" reuniu, na manhã desta terça-feira (22), um renomado grupo de CEOs portuguesas para conhecer particularidades da capital.

Para o secretário, Porto Velho será um polo turístico na Amazônia

Esse projeto está alinhado às estratégias da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), para o fortalecimento do turismo internacional em destinos brasileiros menos conhecidos, mas com grande potencial econômico e cultural, além de pavimentar a parceria do Poder Executivo com a União para transformar Porto Velho em um conhecido roteiro internacional.

As empresárias portuguesas foram recebidas no complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, onde receberam uma aula de história ao ar livre ministrada pelo professor, historiador e secretário executivo da Semtel, Alekis Palitot. Elas ainda tiveram a oportunidade de passear na histórica litorina, tendo a oportunidade de imergir na história da formação do município de Porto Velho.

Conforme o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, essa visita representa uma quebra de paradigmas em relação ao potencial turístico de Porto Velho, que ao longo dos anos foi desacreditado e relegado ao abandono.

Marise Gasparini é uma das coordenadoras da expedição "Hoje é um daqueles dias em que a gente pode falar de inovação, já que estamos trazendo de Portugal um grupo de turistas com o destino exclusivo a Porto Velho, onde elas irão conhecer nossa história, nossos sabores e nossa cultura. Nós temos a certeza de que essas mulheres terão uma experiência marcante em suas vidas e que nosso município será um polo turístico na Amazônia", declarou o secretário.

Já segundo a empresária Marise Gasparini, uma das coordenadoras da expedição, a intenção dessa iniciativa é mostrar verdadeiramente o estado de Rondônia e a sua capital para essas pessoas que vêm do outro lado do mundo. Ela também destacou como fundamental o apoio da prefeitura nessa ação.

"A participação da prefeitura de Porto Velho é fundamental, eu na função de conselheira consultiva de empresas e com o apoio do poder municipal estamos focados em trazer grupos não apenas da Europa, mas de todas as partes do planeta, ainda tem muita coisa em Rondônia que precisa ser apresentada para o mundo", afirmou Marise Gasparini.

EMPRESÁRIAS

De acordo com a portuguesa Ana Cristina, sua impressão sobre a cidade vem sendo a melhor possível De acordo com a portuguesa Ana Cristina, empresária que integra o grupo em visita à capital rondoniense, a sua impressão sobre a cidade vem sendo a melhor possível desde o primeiro momento em que ela desembarcou em solo rondoniense.

"Nós estamos sendo recebidos de braços abertos, nós somos empresárias em Portugal e viemos aqui para criar colaboração, por isso teremos a oportunidade de estarmos com empresários, realizarmos essa troca de experiências, plantarmos coisas que poderemos conhecer no futuro", afirmou Ana Cristina.

Empresária do ramo capilar, a portuguesa Cristina Araújo se declarou impactada de forma positiva com a cidade de Porto Velho, principalmente pela forma como o seu grupo vem sendo recebido, sendo que para ela essa viagem é a concretização de um sonho.

Cristina Araújo ficou impactada de forma positiva com a cidade de Porto Velho "Eu acho que quando conseguimos perceber o lado coletivo, conseguimos trabalhar de maneira mais eficaz. Quando eu fiquei sabendo da oportunidade dessa viagem, fiquei extremamente empolgada e feliz, pois é a realização de um sonho", disse Cristina Araújo.

RODA DE NEGÓCIO

Logo após o passeio histórico, as empresárias portuguesas foram recebidas na sede da prefeitura de Porto Velho, onde tiveram oportunidade de interagir com empreendedoras porto-velhenses em uma roda de conversa que tratou sobre temas específicos do empreendedorismo feminino.

Mediadora da roda de conversa, a empresária Ivana Frazão falou sobre a importância dessa interação entre as mulheres empreendedoras, sendo de muita valia o espaço aberto pela prefeitura que serve como uma vitrine dos negócios para as portuguesas.

"É um importante trabalho, fazer essa conexão, levar o nome da nossa Porto Velho, isso contribui muito para incentivar a vender, a ter a satisfação de ver o seu trabalho sendo valorizado, é um momento maravilhoso, parabéns a prefeitura e todos os envolvidos nesse trabalho", finalizou Ivana Frazão.

O grupo de portugueses permanece durante toda a semana em Porto Velho.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)