Feirão do Emprego vai facilitar acesso de novos candidatos ao mercado de trabalho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Sine Municipal, promove no próximo dia 11 de agosto, das 8h às 17h, no Ginásio Cláudio Coutinho, o Feirão do Emprego e Empreendedorismo. A ação tem como principal objetivo facilitar o acesso da população, especialmente dos jovens, ao mercado de trabalho e ao empreendedorismo.

Empresas de diversos segmentos estarão presentes, oferecendo vagas de emprego, recebendo currículos, realizando entrevistas no local e fornecendo orientações para os candidatos. A programação também contará com palestras, oficinas, serviços de apoio ao empreendedor e orientações voltadas para quem deseja iniciar sua carreira ou abrir o próprio negócio.

O evento é uma excelente oportunidade para jovens que estão em busca do primeiro emprego, mas também atenderá a pessoas em transição de carreira ou que desejam empreender.

“Sabemos o quanto é desafiador dar os primeiros passos no mercado de trabalho, especialmente para os mais jovens. O Feirão é um espaço de portas abertas para quem busca sua primeira chance profissional e também para quem tem o sonho de empreender”, afirmou o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior.

Ainda segundo o secretário, o Feirão de Emprego e Empreendedorismo - Conexão que Transforma, visa conectar pessoas, oportunidades e conhecimento de forma prática e acessível. “Estamos trabalhando para levar oportunidades reais à população. E isso passa pela geração de emprego, pelo incentivo ao empreendedorismo e pela valorização do potencial da nossa juventude”, reforçou Moraes. O Feirão é gratuito e aberto a toda população, com oportunidades reais para transformar o futuro profissional.

Alguns serviços disponíveis no Feirão para candidatos são: Cadastro para vagas de emprego; orientação para elaboração de currículos; entrevistas com recrutadores; palestras e oficinas de capacitação. Para empreendedores, alguns dos serviços são: consultoria com o Sebrae; abertura de empresas com a Jucer; microcrédito orientado do Proampe; entre outros. Também haverá atendimento de saúde com aferição de pressão e glicemia, barbeiro e muito mais.

Serviço:

Local:Ginásio Cláudio Coutinho

Data:11 de agosto (segunda-feira)

Horário:das 8h às 17h

Levar:RG, CPF, currículo impresso e caneta

Texto:João Paulo Savino

Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)