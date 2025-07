Semagric articula ações com instituições para evento em homenagem à agricultura familiar

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), promove na próxima sexta-feira (25), das 8h30 às 12h, na Feira do Produtor da capital, um grande evento em comemoração ao Dia Internacional da Agricultura Familiar. Reconhecida mundialmente pela ONU, a data celebra a importância dos pequenos produtores para a segurança alimentar, o desenvolvimento rural e a sustentabilidade ambiental.

Com o tema “Fortalecer para Crescer: Porto Velho no Centro da Agricultura Familiar”, a iniciativa pretende reunir agricultores familiares, gestores públicos, representantes de instituições parceiras, técnicos e a comunidade em geral em um momento de valorização, escuta e fortalecimento do setor.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destaca que o evento reforça o compromisso da gestão municipal com os homens e mulheres do campo. “A agricultura familiar é a base da produção de alimentos no nosso município. É quem sustenta a feira, abastece as escolas, alimenta as famílias. Estamos avançando em políticas públicas concretas para apoiar esse setor que gera renda, dignidade e desenvolvimento sustentável”, pontuou.

Programação e lançamentos

Secretário destaca o compromisso da gestão municipal com os homens e mulheres do campo Durante o evento, haverá o lançamento oficial do Plano Safra 2025, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e também o anúncio do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAAAF Municipal). Ambos os programas buscam ampliar o acesso dos pequenos produtores ao crédito rural e garantir a comercialização da produção por meio de políticas públicas de compra institucional.

Outro destaque será o mutirão de cadastro de agricultores familiares, além de rodas de conversa temáticas, exposição e venda de produtos locais e uma apresentação institucional sobre a reestruturação da Semagric para melhorar o atendimento ao produtor rural.

A assistente técnica do MDA, Sara Maria dos Santos, destacou a relevância da data e das iniciativas voltadas à agricultura familiar. “As famílias agricultoras são fundamentais para preservar práticas sustentáveis, manter viva a cultura do campo e garantir alimento de qualidade para a população. Momentos como esse são essenciais para promover a troca de informações e garantir que os produtores conheçam os programas e políticas públicas disponíveis para quem vive e produz no campo”, afirmou.

Este evento representa um marco importante para a agricultura familiar em Porto Velho. É uma oportunidade de unir forças entre produtores, instituições e o poder público em prol de quem está na base da nossa alimentação. Estamos construindo, juntos, um campo mais forte, produtivo e valorizado”, afirmou Thiago Martins representante da Faperon.

Instituições parceiras

A programação contará com a presença de diversas instituições que atuam em parceria com a agricultura familiar no município, como:

- Faperon/Senar

- Seagri/RO

- Sebrae

- Cooperativas de crédito

- Caixa Econômica Federal

- Embrapa

- Sedam

- E outras entidades ligadas ao apoio técnico, formativo e financeiro dos produtores.



Convite à população

Data:25 de julho de 2025

Horário:8h30 às 12h

Local:Feira do Produtor – av. Rogério Weber - Porto Velho

Público-alvo:Agricultores familiares, Associações e Cooperativas rurais

Semagric apoia quem faz do campo o sustento da nossa gente. Participe e valorize quem produz com amor e responsabilidade.

