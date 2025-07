Emdur promove trabalhos de manutenção, fiscalização e conservação no Parque da Cidade

>

O espaço é um dos principais atrativos de lazer e esporte da capital

Como forma de prevenção, a direção do Parque da Cidade vai deixar o chafariz do lago ligado durante a noite A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), intensifica os serviços de manutenção, fiscalização e limpeza no Parque da Cidade, que é um dos principais espaços de lazer, esporte e convivência da população da capital.

De acordo com a Emdur, a manutenção ocorre de forma contínua, conforme as necessidades identificadas pelas equipes técnicas, com o objetivo de garantir mais conforto, segurança e, principalmente, qualidade para os visitantes, especialmente os porto-velhenses que utilizam o espaço com a finalidade da prática esportiva.

O trabalho também é realizado no lago, onde no último final de semana, a equipe técnica da Emdur identificou dois peixes mortos. Após fiscalização no local foi constatado um caso isolado: o motivo pode ter sido uma queda na oxigenação na água, devido o período que causa grande quantidade de folhas em decomposição na água.

A gestão municipal reforça o compromisso com o espaço e também com a manutenção para a qualidade de vida da população. Segundo o presidente da Emdur, Bruno Holanda, esse foi caso isolado, não comprometendo o cardume de tilápias que existe no Parque da Cidade.

“Esse caso isolado dos peixes mortos, não é um problema ambiental na nossa capital. A equipe da Emdur está sempre atenta em tudo que acontece no Parque da Cidade. Mesmo após essa situação, a equipe da Emdur continuará com a fiscalização reforçando o compromisso com o espaço público e, principalmente, tomando as medidas que forem necessárias diante de qualquer situação” disse o presidente da Emdur.

Ainda como forma de prevenção, a direção do Parque da Cidade vai deixar o chafariz do lago ligado durante a noite. O nível do água segue sempre alto para não secar durante esse período e, ainda, as folhas que caem das árvores são sempre retiradas para não diminuir a oxigenação.

Além do lago, o Parque da Cidade conta com campo de futebol, quadra de areia, pista de caminhada, espaços para piqueniques, academia ao ar livre e diversos outros atrativos para a população. A Prefeitura de Porto Velho reforça seu compromisso com a preservação dos recursos naturais do município e com as futuras gerações que poderão usar o Parque da Cidade para diversas atividades de lazer, promovendo o bem estar de todos.

O Parque fica aberto todos os dias das 6h até as 23h e está localizado na avenida Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, atrás do Porto Velho Shopping.

