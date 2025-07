Prefeitura implementará sistema de canalização inteligente para melhorar trânsito da capital

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), implementará o sistema de canalização de trânsito em alguns pontos da capital, com o objetivo de melhorar a segurança e principalmente a fluidez do tráfego.



De acordo com a Semtran, a medida começa pelo viaduto da Campos Sales, uma região movimentada com constantes batidas e até acidentes fatais. Essa ação envolve a instalação de sinalizações, incluindo faixas de canalização, que orientam o fluxo de veículos e delimitam áreas das ruas.



Vale destacar que a canalização de trânsito é uma medida que serve para organizar o fluxo de veículos, especialmente em cruzamentos e regiões com grande movimentação, em especial no viaduto da Campos Sales. As faixas de canalização, serão pintadas no chão e indicarão a direção que os veículos devem seguir, evitando assim colisões e melhorando a fluidez da zona Sul.

A partir da mudança, quem transitar do centro sentido zona Sul e quem seguir pela BR 364, vai seguir direto nas duas vias. De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a novidade vai reduzir o risco de colisões e acidentes. “É mais mobilidade, menos tempo parada e segurança pra todo mundo. O trecho do viaduto da Campos Sales é carro buzinando o tempo todo e a partir dessa mudança o trânsito da região ficará com mais fluidez”, disse o prefeito,



Segundo o secretário da Semtran, Iremar Torres, essa iniciativa da Prefeitura da capital em demonstra a responsabilidade e compromisso com a segurança e a mobilidade de Porto Velho. “Essa mudança começa pelo Viaduto da Campos Sales, mas nossas equipes estudarão e se for preciso, vamos implementar em outros locais também. É a gestão da Prefeitura buscando sempre reduzir o número de acidentes e oferecendo um trânsito mais tranquilo para os porto-velhenses”, finaliza o secretário.



Texto:André Oliveira

Foto:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)