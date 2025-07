Prefeitura instala bebedouro público para hidratação de pessoas e animais

No sábado (19), um dos dias mais movimentados do Espaço Alternativo, muitos visitantes ficaram surpresos ao encontrar um bebedouro gratuito e novinho, pronto para matar a sede de quem buscava lazer, esporte ou apenas descanso ao ar livre. A novidade surgiu como um alívio para o calor amazônico, principalmente para quem passou o dia no local aproveitando o espaço.

Guilherme Cézar frequenta o local com regularidade, destacou a utilidade do bebedouro O estudante Guilherme Cézar, que frequenta o local com regularidade, destacou a utilidade do bebedouro. “Eu acho bom. Já vim tantas vezes aqui e esquecia de trazer uma garrafa. Porto Velho é quente, e nessa época ainda mais, então é muito bom ter esse bebedouro disponível”.

A fisioterapeuta Yasmin Silva Teles, que retornou recentemente para Porto Velho, aproveitou a instalação enquanto passeava com o sobrinho Lorenzo e o pet da família, a cadela Tekila. “A gente veio aproveitar as férias dele e passear um pouco com a Tekila. É legal, é interessante. Pra quem vem com criança ou pet, é ótimo. Basta encher a garrafinha com facilidade, é muito bom”, comentou.

Fisioterapeuta Yasmin aproveitou a instalação enquanto passeava com o sobrinho Lorenzo e a cadela Tekila O servidor público Airton Poersch ressaltou o impacto positivo para as famílias que frequentam o espaço. “A minha família vem de vez em quando, sempre que dá. Achamos legal, até um incentivo para a gente continuar vindo usufruir deste espaço, seja para atividade física ou lazer”.

Raniele Lindoso, que visitava o espaço acompanhada da avó, não escondeu a satisfação com a água geladinha. “Agora sim, uma água geladinha e merecida. Já enchi aqui a minha garrafinha”, disse sorrindo.

Além de água gelada e quente, o bebedouro oferece um vapor refrescante para aliviar o calor e conta com um modelo adaptado para os pets, garantindo que os animais também possam se hidratar durante os passeios. A medida reforça o investimento da Prefeitura na melhoria dos espaços públicos, tornando-os mais acolhedores e funcionais para a população.



Texto:Renata Beccária

Foto:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)