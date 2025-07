Prefeitura apresenta nova identidade visual inspirada na história do povo

A Prefeitura de Porto Velho apresentou nesta semana a nova identidade visual que passa a representar oficialmente o município em todas as formas de comunicação, seja físico ou digital. O novo logotipo traz como destaque a expressão “Cidade de Porto Velho” e adota símbolos e elementos que unem referências históricas da Capital a uma proposta moderna, alinhada com o momento atual da gestão.

O principal ícone da nova marca são as Três Caixas d’Água (Três Marias), patrimônio histórico e afetivo dos moradores da cidade, redesenhadas com traços leves. Ao lado delas, setas orientadas para cima simbolizam avanço, dinamismo e crescimento. A composição remete ao compromisso com o desenvolvimento, à memória coletiva e ao sentimento de pertencimento da população porto-velhense.

Segundo o secretário municipal de Comunicação, Paulo Afonso, a mudança representa mais do que uma atualização estética. “Significa um novo momento da nossa cidade: de modernização, de proximidade com a população e de orgulho pelas nossas raízes, é uma marca feita para ser acessível, leve e conectada com as novas gerações, sem perder a institucionalidade”.

Segundo o Paulo Afonso a nova nova identidade visual da prefeitura significa um novo momento da cidade A tipografia adotada pertence à família Brutal Type, com ênfase na fonte Poppins, escolhida por sua clareza e versatilidade, especialmente em conteúdos digitais e peças institucionais. O layout da logomarca é flexível, com versões horizontais e verticais, e segue proporções (1:2) que garantem destaque, legibilidade e fácil aplicação em diferentes contextos, como redes sociais, material impresso, digitais e eventos oficiais.

As cores utilizadas remetem à bandeira e ao brasão municipal: tons de azul, verde, amarelo e preto foram selecionados para assegurar harmonia, identidade e reconhecimento visual da cidade. A paleta também facilita a adaptação da marca a diversas plataformas, mantendo acessibilidade e coerência estética.

“É uma marca feita para ser acessível, conectada com as novas gerações e respeitosa com nossas raízes. A ideia é que o cidadão se reconheça nela, percebendo que Porto Velho está em um novo tempo, com propósito renovado e foco no bem público”, disse o secretário.

A reformulação da identidade visual está inserida em um processo mais amplo de reposicionamento institucional. A proposta busca refletir os princípios de eficiência e transparência da administração pública, reforçando os laços entre o poder público e a população. Com o lançamento, todas as peças de comunicação da Prefeitura passarão a adotar a nova marca, que destaca o compromisso com uma cidade que valoriza sua trajetória e projeta um futuro com mais inclusão, participação e desenvolvimento para todos.

Texto:Jhon Silva

Fotos:Leandro Morais

Fonte: Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)