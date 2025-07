Agricultores recebem orientações sobre riscos das queimadas e incentivo a práticas sustentáveis no campo

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), realizaram na última semana uma reunião estratégica para definir ações conjuntas voltadas à prevenção de queimadas e promoção da sustentabilidade na zona rural.

A iniciativa, conduzida pela Coordenadoria de Educação Ambiental da Sedam, contou com a participação de representantes técnicos da Semagric, que atuarão diretamente no assessoramento dos agricultores familiares.

O objetivo principal é orientar sobre os impactos negativos das queimadas, esclarecer os procedimentos corretos para solicitação de autorização e apresentar alternativas práticas e sustentáveis ao uso do fogo na agricultura. “Nosso foco é ampliar o alcance das ações educativas no campo, levando conhecimento, orientação técnica e sensibilização aos produtores rurais. A prevenção às queimadas é uma responsabilidade de todos, e esse trabalho conjunto fortalece a presença do poder público junto a quem mais precisa de apoio”, destacou o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro.

A ação tem como metas:

-Esclarecer os malefícios das queimadas para o meio ambiente, a saúde humana e a produtividade no campo;

-Informar sobre os trâmites legais para autorização de uso do fogo controlado;

-Apresentar alternativas viáveis e eficazes ao uso do fogo nas práticas agrícolas;

-Reforçar o compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável na zona rural.

Segundo o coordenador de Educação Ambiental da Sedam, Leandro Almeida, a parceria representa um passo importante para fortalecer a consciência ambiental entre os produtores familiares. “A educação ambiental é uma ferramenta essencial na construção de uma agricultura mais responsável. Ao unirmos esforços com a Semagric, conseguimos ampliar nosso alcance e promover uma mudança de mentalidade que valoriza o meio ambiente e a produção sustentável”, pontuou.

O gerente da Divisão de Projetos Ambientais da Semagric, Paulo Galvão, destacou que os produtores terão acesso a materiais educativos e orientações práticas, com linguagem acessível e foco no dia a dia da produção. “Vamos oferecer aos agricultores informações claras sobre os riscos das queimadas e, principalmente, alternativas que funcionam na prática e que já são utilizadas com sucesso por outros produtores”, afirmou.

Também presente na reunião, o assessor técnico da Semagric, Adams Trajano, ressaltou que a integração entre os órgãos é fundamental para garantir resultados concretos. “Somar esforços permite otimizar recursos, melhorar o atendimento aos produtores e alcançar mais comunidades com um trabalho contínuo de conscientização”, completou.

A proposta será colocada em prática ainda neste semestre, com visitas técnicas, rodas de conversa, entrega de cartilhas informativas e realização de encontros educativos com agricultores familiares em diferentes regiões da capital. A expectativa é que as ações contribuam diretamente para a redução de queimadas irregulares e para o fortalecimento de práticas agrícolas sustentáveis no município de Porto Velho.



Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jean Carla Costa

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)