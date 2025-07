Conferência discute os direitos das pessoas LGBTQIA+ no município de Porto Velho

A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) e a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realizam, nos próximos dias 28 e 29 de julho, a 2ª Conferência dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ do município Porto Velho.



A 2ª Conferência será um espaço fundamental para o debate e a construção de políticas públicas voltadas à promoção, defesa e garantia dos direitos das pessoas LGBTQIA+ de Porto Velho.



A 2ª Conferência trabalhará o tema “Construindo a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+", a partir dos eixos temáticos:

- Enfrentamento à Violência LGBTQIA+;

- Trabalho Digno e Geração de Renda à População LGBTQIA+;

- Interseccionalidade e Internacionalização;

- Institucionalização da Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+.



Entre seus principais objetivos, estão a proposição de diretrizes para a criação e implementação de políticas públicas destinadas ao enfrentamento da discriminação contra as pessoas LGBTQIA+ e à promoção dos direitos humanos e da cidadania da população LGBTQIA+, e também, da elaboração de diretrizes para o Plano Nacional de Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania das Pessoas LGBTQIA+.



O evento será realizado no auditório da Faculdade Metropolitana, localizado na rua das Araras, n. 241, bairro Eldorado. O início está previsto para as 13 horas do dia 28 de julho; no dia 29, será das 8h às 17h. Inscreva-se no endereço bit.ly/pvh2lgbtqia .



O evento reunirá representantes da sociedade civil, movimentos sociais LGBTQIA+, poder público e comunidade acadêmica, fortalecendo o diálogo e a articulação para o enfrentamento das desigualdades e discriminações.



A Semias e a Semusa convidam a população para participar com o objetivo de construir uma Porto Velho mais justa, diversa e inclusiva.

Texto:Semias e Adaides Batista

Foto:Reprodução iternet

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)