Prefeitura de Porto Velho divulga o resultado da lista tríplice de cada distrito

No domingo (20), moradores de 13 distritos rurais e ribeirinhos de Porto Velho foram às urnas, pela primeira vez na história, para eleger seus representantes distritais. O processo democrático, inédito no município, marca um avanço na aproximação entre o poder público e as comunidades mais distantes da capital.

A eleição, realizada das 8h às 17h, contou com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), que disponibilizou um total de 94 urnas. Ao todo, o processo contou com o voto de 9.844 pessoas e o resultado dos mais votados pode ser conferido aqui.

A lista tríplice formada pelos mais votados será entregue ao prefeito Léo Moraes, que indicará, entre eles, o futuro administrador de cada distrito. A posse está marcada para o próximo dia 25 de julho.

Rosilda foi uma das eleitoras a destacar a importância do processo

As maiores seções eleitorais foram registradas nos distritos de União Bandeirantes, com 15 locais de votação; Extrema, com 11; Jaci-Paraná, com dez; e Vista Alegre do Abunã, com nove. A estrutura foi montada com o apoio da Justiça Eleitoral de Rondônia, que cedeu 100 urnas eletrônicas e ofereceu suporte técnico por meio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RO).

"É um momento histórico, de escuta e participação. A partir de agora, os administradores distritais serão escolhidos com base no desejo da população local. É a democracia chegando onde ela sempre deveria ter estado. Estamos corrigindo uma dívida histórica com essas comunidades", afirmou o prefeito Léo Moraes.

Segundo Cássio Esteves Jaques Vidal, assessor intersetorial da Secretaria de Governo (SGOV), o pleito ocorreu dentro da normalidade, com grande participação popular e clima de respeito entre os candidatos.

Maria Auzirema espera que a eleição fortaleça a presença do poder público no distrito

"Os trabalhos transcorreram na mais absoluta tranquilidade, não tivemos nenhuma ocorrência digna de registro. Os eleitores têm comparecido em peso. Estive pessoalmente no distrito de São Carlos, e muitas embarcações chegavam com eleitores das comunidades vizinhas. Houve uma disputa pautada em propostas, sem os excessos comuns em campanhas. A Polícia Militar esteve presente, garantindo segurança nas escolas, e tudo saiu conforme o esperado".

O sentimento entre os eleitores era de esperança por dias melhores, especialmente após anos de dificuldades enfrentadas pelos distritos em áreas como infraestrutura, saúde e educação. Muitos moradores relataram que, por muito tempo, essas regiões estiveram distantes das decisões administrativas da capital. A expectativa, agora, é que a escolha direta de representantes permita uma aproximação real entre o povo e a Prefeitura.

Agricultor José Valente também compareceu as votações

A agricultora Rosilda Dantas Lima, moradora de Jaci-Paraná, foi uma das eleitoras a destacar a importância do processo. "Pra mim está sendo muito importante, é a primeira vez. A gente espera que quem for eleito pense na gente, que traga melhorias na educação, na saúde. É disso que nosso distrito precisa".

Maria Auzirema, que vive na comunidade, espera que a eleição fortaleça a presença do poder público no distrito. "A gente precisa de alguém que represente a gente, porque o distrito tá abandonado há anos. Com esse voto, a esperança é de mudança nas ruas, na saúde, em tudo".

Já o agricultor José Valente resumiu o sentimento coletivo. "A gente só espera melhora. Que a voz do povo seja ouvida, que venha atenção para as estradas, pontes, escolas. Essa eleição é a nossa esperança".

Com a iniciativa, Porto Velho dá um passo importante para fortalecer a gestão compartilhada, valorizando o protagonismo das comunidades distritais e promovendo uma administração mais próxima, participativa e transparente.

Confira aqui o resultado das eleições, com a lista tríplice de cada distrito.

Texto:Renata Beccária

Foto:Hellon Luiz

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)