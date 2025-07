Evento em alusão ao mês da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha acontece no dia 28 de julho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (CMPPM), realiza no próximo dia 28 de julho o evento comemorativo em alusão ao mês da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.



De acordo com a coordenadoria, o evento terá como tema o fortalecimento e construção da marca das empreendedoras presentes, com o objetivo de inspirar e oferecer novos ares para conquistar novos mercados e, principalmente, impulsionar o trabalho das mulheres porto-velhenses.



Segundo Anny Cleyanne Alves, coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, a programação contará também com um café da manhã especial com trancistas e empreendedoras locais, além da palestra da empresária Isabela Morgado, que abordará o tema “Marca é herança, como empreender com identidade e raiz”.



Ações visam oferecer oportunidades para o empreendedorismo feminino na região, segundo Anny Cleyanne “Será um momento especial para a população da capital, em especial para as mulheres empreendedoras. Sabemos da importância da data da Mulher negra, latino-americana e caribenha, e por isso, a Prefeitura de Porto Velho vem contribuindo com ações que oferecem oportunidades para o empreendedorismo feminino na região”, disse a coordenadora.

SOBRE A DATA

No Brasil, em 2 de junho de 2014, foi instituído por meio da Lei nº 12.987, o dia 25 de julho como o dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, homenageando uma das principais mulheres, símbolo de resistência e importantíssima liderança na luta contra a escravização.

O evento é gratuito, será realizado no auditório do Prédio do Relógio, sede da Prefeitura, a partir das 8h. O encontro reforça o papel fundamental de valorização e protagonismo das mulheres negras em nossa cidade. “Aproveito e reforço o convite para todos participarem desse momento especial para nossa cidade. Então já fica o convite para nosso encontro no dia 28 de julho na sede da Prefeitura”, finaliza a coordenadora.



Texto:André Oliveira

Fotos:José Carlos/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)