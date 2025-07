Semusa implementa UPA em tempo real; ferramenta realiza o monitoramento de atendimentos em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), deu mais um passo importante na modernização da gestão da saúde pública. O “UPA em Tempo Real” permite o monitoramento ao vivo dos atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da capital e do distrito de Jaci Paraná.

A nova ferramenta atualiza o “UPA em Números”, com melhorias significativas. Agora, os dados são atualizados em tempo real, fornecendo informações como:



• Número de pacientes em atendimento e em espera;

• Tempo médio de espera por setor;

• Casos classificados por grau de urgência (cores da triagem);

• Situações críticas e fluxo detalhado por tipo de atendimento.

Segundo Francisca, diretora do Departamento de Média e Alta Complexidade da Semusa, a ferramenta não só melhora a gestão das unidades, como também fortalece a transparência junto à população.

“Agora conseguimos acompanhar a dinâmica dos atendimentos nas nossas principais unidades: UPA Zona Leste, UPA Zona Sul, Ana Adelaide, José Adelino e, recentemente, a UPA de Jaci Paraná", explicou.

Com os dados visíveis ao público, os usuários podem tomar decisões mais conscientes sobre onde buscar atendimento de acordo com o fluxo em cada unidade. “A população pode ver quantas pessoas estão aguardando, quais setores estão mais vazios e escolher a unidade com menor tempo de espera”, completou.

Além de beneficiar diretamente os usuários, a ferramenta também facilita o trabalho de fiscalização e auditoria. Órgãos como o Tribunal de Contas e a Controladoria Geral do Município passam a ter acesso a dados em tempo real, contribuindo para a transparência e o aprimoramento da gestão pública.

Nova funcionalidade está disponível no site da Prefeitura de Porto Velho Francisca também reforça a importância de manter acompanhamento regular nas UBS e procurar a UPA somente em caso de emergência. “É essencial procurar a UPA apenas em situações realmente urgentes. Manter um acompanhamento regular com a Unidade de Atenção Básica principalmente no caso de idosos, gestantes, crianças e outros com comorbidades evita que casos simples se agravem e virem emergências”, finalizou Francisca.

A nova funcionalidade está disponível no site da Prefeitura de Porto Velho, dentro do Portal do Cidadão. Para acessar:



1 Acesse www.portovelho.ro.gov.br

2 Clique em Portal do Cidadão

3 Procure pela aba “UPA em Tempo Real”

4 Acompanhe os dados atualizados das unidades



Com essa iniciativa, Porto Velho mostra como a tecnologia pode ser uma grande aliada da saúde pública, promovendo mais eficiência, agilidade no atendimento e, principalmente, cuidado com a população.

Texto:Gabriel Moreira

Fotos:Diego Souza

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)