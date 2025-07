Começa a consulta pública para escolha dos administradores distritais

Acontece hoje (20) a primeira eleição distrital com a participação direta da população. A consulta pública é realizada das 8h às 17h, em 19 pontos localizados nos distritos, com estrutura de votação semelhante às eleições convencionais.

Esse processo democrático é inédito no município e garante voz e vez aos cidadãos que vivem nas regiões mais afastadas da capital. Ao todo, 34.168 eleitores estão aptos a participar do pleito, desde que estejam com a situação eleitoral regular até 20 de junho de 2025.

Moradores de 13 distritos rurais e ribeirinhos poderão votar e escolher três representantes de sua localidade que comporão uma lista tríplice. Caberá ao prefeito Léo Moraes indicar, entre os mais votados, os futuros administradores distritais, cuja posse será realizada no dia 25 de julho.

Eleição conta com o apoio da Justiça Eleitoral de Rondônia, que cedeu 100 urnas eletrônicas A eleição conta com o apoio da Justiça Eleitoral de Rondônia, que cedeu 100 urnas eletrônicas, sendo 79 para uso direto nas seções eleitorais e outras 21 de contingência. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RO) também capacitou 29 monitores que vão atuar nas escolas como instrutores dos mesários voluntários.

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) do TRE-RO está de plantão prestando suporte técnico desde a montagem das seções até a emissão dos Boletins de Urna (BUs).

Locais de votação por distrito:

-São Carlos e Reserva do Cuniã: Escola Municipal Henrique Dias

-Nova Aliança: Escola Municipal Maria Angélica Queiroz

-Calama e Papagaios: Escola Municipal Ana Adelaide

-Nazaré e Santa Catarina: Unidade de Saúde da Família Maria Nobre da Silva.

-Demarcação: Escola Estadual João de Barros Gouveia

-Extrema e Aldeia Kawapu: Escola Municipal Jayme Peixoto de Alencar

-Vila da Penha: Escola Municipal Santa Júlia

-Abunã: Escola Estadual Marechal Cândido Rondon

-Fortaleza do Abunã: Escola Estadual Barão do Rio Branco

-Jaci-Paraná e adjacências: Escola Joaquim Vicente Rondon

-Nova Califórnia: Escola Municipal Maria Jacira Feitosa de Carvalho

-Nova Mutum Paraná: Escola Municipal Nossa Senhora de Nazaré

-Rio Pardo e Marco Azul: Escola Municipal Rio Pardo

-União Bandeirantes: Escolas César Freitas Cassol e 3 de Dezembro, além de duas associações nas Linhas 1 e 8

-Vista Alegre do Abunã: Escolas Maria Casaroto Abati e Professora Antônia Vieira Frota.

Texto:Secom

Foto:José Carlos/ Leandro Morais

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)