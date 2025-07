Prefeitura de Porto Velho passa por processo de melhorias no atendimento à saúde do servidor

A Secretaria Municipal de Administração (Semad) informa aos servidores municipais que a empresa prestadora dos serviços de saúde e segurança ocupacional e responsável pelos atendimentos de Junta Médica, está em processo de instalação de sua sede própria, a qual será localizada na região central de Porto Velho, trazendo um local amplo e adequado a melhor atender o servidor.



A previsão inicial para o início dos atendimentos presenciais na nova unidade física é a primeira quinzena do mês de agosto de 2025, condicionado ao cumprimento dos requisitos contratuais e da legislação municipal.



A nova sede contará com sete consultórios, recepção privativa, espaço kids, dentre outros elementos visando melhor conforto e atendimento ao servidor municipal.



A partir da próxima segunda-feira (21), durante o período de transição, e de forma excepcional, os atendimentos periciais serão realizados de forma híbrida, por meio da modalidade de teleatendimento, assim como já ocorre com os servidores lotados em distritos e de modo presencial, quando necessário, em local a ser indicado ao servidor pela prestadora do serviço, com o objetivo de assegurar a continuidade dos serviços, evitar prejuízos aos servidores e garantir a legalidade dos atos administrativos vinculados às licenças e benefícios funcionais.



Agendamentos também podem ser feitos pelo aplicativo Os exames admissionais (ASO) poderão ser realizados provisoriamente também de maneira remota, devendo o servidor entrar em contato por meio do telefone (69) 99266-8554 (Whatsapp).



O canal de agendamento e suporte técnico aos servidores permanece sendo o aplicativo MIHMO, bem como o e-mail institucional [email protected] e o telefone (69) 99266-8554.



A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração, reafirma seu compromisso com a saúde, os direitos funcionais e a transparência na gestão pública, mantendo vigilância constante sobre a execução contratual e as condições técnicas da prestação do serviço de saúde ocupacional no Município.



Texto: Semad

Foto: Secom



Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)