Potencialidades turísticas de Porto Velho são destaques em Rondônia Day Tour, em Brasília

A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) cumpriu agenda na capital nacional esta semana, buscando recursos e apresentando as potencialidades turísticas de Porto Velho para diversas embaixadas e instituições. A agenda contou com visitas a representantes de Rondônia no Congresso Nacional, bem como Ministério do Turismo (MTur) e Embratur.

Grandes projetos necessitam de apoio e recursos parlamentares e a Semtel está em busca desse apoio. Liderada pelo secretário Paulo Moraes Júnior, a missão Semtel visitou o senador Confúcio Moura (MDB) e o deputado federal Fernando Máximo, para apresentação de projetos de turismo, incluindo a orla do Madeira e o retorno dos passeios de locomotiva. O secretário ressalta o objetivo da missão: “as conversas estão avançando e os recursos virão para dar vida ao nosso maior objetivo para o turismo, que é trazer de volta o passeio de trem e restabelecer o orgulho de ser porto-velhense”.

Agenda contou com visitas a representante de Rondônia no Congresso Nacional Instituições de promoção do Brasil enquanto destino turístico são parceiras do município de Porto Velho, como é o caso da Embratur, liderada pelo presidente Marcelo Freixo. Paulo Moraes Júnior ressalta que a parceria com a Embratur é um divisor de águas para o turismo local. “O interesse é mútuo, precisamos dessa vitrine internacional que a Embratur oferece, sempre colocando o Brasil em destaque pelo mundo. Vamos atrair mais turistas estrangeiros para a nossa Porto Velho, com a pesca esportiva e o bird watching (observação de pássaros)”.

Para Marcelo Freixo, presidente da Embratur, “Rondônia é uma nova rota que precisa fazer parte do plano de marketing do país. O Plano Brasis é um grande desafio por conta da diversidade do Brasil e busca despertar o interesse de estrangeiros para as riquezas do nosso país”, afirmou Freixo.

Aleks Palitot apresentou uma palestra sobre o Turismo Ribeirinho

O “Rondônia Day Tour”, promovido pela Superintendência Estadual de Turismo (Setur), do Governo do Estado, foi realizado em Brasília para representantes de embaixadas e consulados de mais de 30 países. A convite da Setur, a Semtel esteve presente no evento, oportunidade em que o secretário-executivo de turismo, o historiador Aleks Palitot, apresentou uma palestra sobre o Turismo Ribeirinho.

“Estamos felizes com a receptividade do Ministro do Turismo, Celso Sabino, mais de 30 embaixadores e investidores que estão olhando para Rondônia, para o turismo de Porto Velho, principalmente para o turismo de base comunitária, graças ao trabalho do nosso prefeito Léo Moraes e da Semtel”, afirmou Aleks Palitot.

Porto Velho é a capital da pesca esportiva, setor crescente do turismo e que atrai visitantes de todo o mundo. O turismo de pesca esportiva e a rica ictiofauna de Porto Velho foram pautas em reunião no Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), em visita à Secretaria Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa (Sermop), juntamente à secretária Carolina Dória e equipe técnica.

Texto:Isabella Leite

Fotos:Rodrigo Campos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)