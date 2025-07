Nova agroindústria do mel recebe inspeção para obtenção de Certificado Municipal em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), realizou na tarde da última terça-feira (15) uma visita técnica à futura instalação da Casa do Mel, agroindústria que está sendo implantada na zona rural do município para o beneficiamento do mel produzido por apicultores da capital.

A inspeção foi conduzida pela equipe técnica do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), acompanhada pelo secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, com o objetivo de avaliar as condições estruturais e os requisitos necessários para a liberação do Certificado de Inspeção Municipal (CIM), documento essencial para a comercialização legal do produto nos mercados formais.

Durante a visita, o secretário Rodrigo Ribeiro destacou os avanços na cadeia produtiva do mel e o papel do município no apoio aos apicultores. “A Prefeitura tem intensificado o incentivo à apicultura, promovendo palestras, oficinas e capacitações. O objetivo é garantir que os produtores tenham acesso à regularização, possam fornecer para programas como a merenda escolar e, acima de tudo, ofereçam um produto seguro e de qualidade à população”, afirmou.

Casa do Mel é resultado da união de apicultores locais A médica veterinária Ana Luzia Souza Barros, gerente da Divisão de Inspeção Sanitária da Semagric, reforçou que ainda são necessárias algumas adequações técnicas no espaço para atender às exigências legais.

“Discutimos ajustes na estrutura física da agroindústria para que o processamento do mel ocorra dentro dos padrões sanitários exigidos. A segurança alimentar é uma prioridade nesse processo”, explicou.

A Casa do Mel é resultado da união de apicultores locais que, com o apoio do poder público, estão viabilizando a construção de um espaço coletivo voltado ao beneficiamento do mel. Um dos idealizadores do projeto, o apicultor Josuel Ravani, que atua há mais de 30 anos na atividade, celebrou o avanço.

Inspeção visa avaliar as condições estruturais e os requisitos necessários para a liberação do CIM “Esse espaço é a realização de um sonho antigo. Agora, com essa estrutura, poderemos vender nosso mel legalmente, com garantia de qualidade e dentro da legislação. Isso muda nossa realidade e abre novos mercados”, declarou.

Com o início das operações da Casa do Mel, a expectativa é a geração imediata de, pelo menos, quatro empregos diretos, além de oportunidades indiretas em toda a cadeia produtiva, fortalecendo o comércio local e promovendo o desenvolvimento rural.

A nova agroindústria também terá capacidade para fornecer ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), garantindo não apenas o escoamento da produção local, mas também a oferta de um alimento nutritivo e de origem segura para os estudantes da rede municipal de ensino.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Delcimar Fragoso

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)