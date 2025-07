Prefeitura instala bebedouro gratuito para frequentadores do Espaço Alternativo

Com foco na garantia do bem-estar e qualidade de vida dos seus cidadãos, a Prefeitura de Porto Velho disponibilizou um bebedouro gratuito no Espaço Alternativo. Além da água gelada e quente, o bebedouro terá um vapor para refrescar o corpo durante o intenso verão amazônico.

Os pets também foram contemplados e terão um bebedouro adaptado para que se refresquem enquanto passeiam junto aos seus tutores.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a instalação do bebedouro faz parte de uma série de melhorias previstas para áreas públicas da capital. Ainda segundo Moraes, outros espaços de lazer também receberão equipamentos semelhantes.

"Criamos um espaço de hidratação que foi equipado com bancos, grama sintética e iluminação nova. O portal de entrada do Espaço Alternativo também recebeu pintura personalizada. A ideia é tornar o local mais confortável e acessível para quem usa o espaço para caminhar, praticar esportes ou simplesmente descansar", disse o prefeito Léo Moraes.

As ações no Espaço Alternativo têm o objetivo de requalificar áreas de convivência e garantir estrutura básica para o uso coletivo. A Prefeitura de Porto Velho continua ampliando investimentos públicos na melhoria da qualidade de vida da população.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)