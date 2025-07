Educação de Porto Velho lidera processo de transparência na gestão pública

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Porto Velho tem se destacado na administração pública ao liderar o processo de organização e sistematização das informações destinadas ao Portal da Transparência da Prefeitura. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a clareza nos atos públicos e a prestação de contas à sociedade.

Com um volume expressivo de dados administrativos, financeiros e operacionais, a Semed assumiu papel central na consolidação das informações, contribuindo para que o Portal da Transparência se mantenha atualizado e acessível à população. O trabalho da secretaria tem servido de referência para outros órgãos da administração municipal, demonstrando que uma gestão educacional eficiente também se traduz em boas práticas de governança.

Além de atender às exigências legais estabelecidas pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), a iniciativa fortalece o controle social, permitindo que qualquer cidadão acompanhe a aplicação dos recursos públicos, especialmente nas áreas de maior impacto social, como infraestrutura escolar, alimentação, transporte e folha de pagamento dos profissionais da educação.

Os secretários municipais de Educação, Leonardo Leocádio (titular) e Giordani Lima (adjunto) destacam que a transparência é um dos pilares da atual gestão. “Mais do que uma obrigação legal, tornar as informações públicas acessíveis é uma demonstração de respeito à população e de compromisso com uma educação pública de qualidade, baseada em ética e responsabilidade e nossa equipe da assessoria técnica e administrativa tem se dedicado ao máximo”, afirma Leocádio.

"Com essa atuação proativa, a Semed reafirma seu protagonismo não apenas na política educacional, mas também como agente de transformação administrativa, incentivando uma cultura de transparência e responsabilidade em toda a estrutura da Prefeitura de Porto Velho", conclui Giordani.

Texto:Meiry Santos

Foto:Leandro Morais

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)