Prefeitura sinaliza áreas de risco para evitar acidentes com desbarrancamento de barrancos nas regiões ribeirinhas

Com objetivo de alertar a população ribeirinha ao longo do rio Madeira e evitar acidentes em consequência do fenômeno geológico “terras caídas”, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMDC), está sinalizando áreas com risco de desmoronamento.

O trabalho já foi realizado na Estrada Belmont, Ramal Maravilha e na comunidade de São Sebastião. Até a quarta-feira da próxima semana (23), a Prefeitura vai sinalizar 15 pontos críticos na “boca do Jamari”, no baixo Madeira, e outro no distrito de Jaci-Paraná (alto Madeira).

“Foi realizada uma ação de sinalização preventiva em áreas que apresentam formação de barrancos falsos, um fenômeno geológico comum após as cheias intensas, em que o solo aparenta firmeza, mas está oco ou instável por dentro, oferecendo risco de desbarrancamento”, explicou o titular da SMDC, Marcos Berti.

Defesa Civil Municipal realiza vistoria técnica para identificar as áreas com risco de deslizamento ou colapso de terreno Ele acrescentou que tal atividade visa prevenir acidentes e minimizar os impactos durante o chamado “verão amazônico”, período em que aumenta a circulação de pessoas e, consequentemente, a exposição a desastres por queda de barranco nas comunidades ribeirinhas.

Para mapear os pontos afetados, a equipe da Defesa Civil Municipal realiza vistoria técnica para identificar as áreas com risco de deslizamento ou colapso de terreno, faz o levantamento topográfico e o georreferenciamento do local, instala placas de aviso e utiliza fita de sinalização de risco iminente para fazer a interdição.

Além disso, conforme o gerente de Operações da SMDC, Anderson Luiz, a equipe conversa com a população para reforçar as medidas preventivas sobre os perigos dos barrancos falsos.

RECOMENDAÇÕES

Evitar permanência prolongada

• Não permaneça por longos períodos nas margens ou encostas com sinais de erosão ou rachaduras;

• Acampamentos ou pontos fixos devem ser instalados em locais seguros, afastados dos barrancos instáveis.

Atenção aos sinais de risco

• Fissuras no solo, árvores inclinadas, sons de estalos ou movimentação de terra são indícios de possível deslizamento;

• Caso haja previsão de chuvas intensas ou elevação do nível do rio, o risco de deslizamentos aumenta significativamente. Nesses períodos, interrompa temporariamente as atividades de pesca em áreas críticas;

• Em caso de observação desses sinais, afaste-se imediatamente da área.

Evitar trânsito noturno na região

• À noite, a visibilidade reduzida dificulta a percepção de riscos, como rompimentos ou quedas de árvores e solo.

Não atracar barcos em barrancos instáveis

• Evite amarrar embarcações em margens com sinais de erosão. Prefira pontos firmes e monitorados.

Comunicar situações de risco à Defesa Civil

• Relate qualquer movimentação suspeita de solo ou quedas de terra através dos canais da Defesa Civil (199 ou contato local);

• Auxilie na proteção coletiva com informações atualizadas.

Utilizar equipamentos de segurança

• Sempre utilize coletes salva-vidas, mesmo em pescarias de curta distância;

• Embarcações devem estar com todos os itens obrigatórios da navegação fluvial.

Respeitar interdições e sinalizações

• Obedeça às placas de interdição ou marcações da Defesa Civil. Elas indicam risco real à vida.

Texto:Augusto Soares

Foto:

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)