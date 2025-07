Jovens atletas porto-velhenses são destaques no Torneio Estadual de Ginástica Rítmica

A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) celebrou a vitória de quatro alunas do Projeto Construindo Campeões no Torneio Estadual de Ginástica Rítmica, ocorrido no último final de semana em Ji-Paraná. As alunas treinam de segunda a quinta-feira na Vila Olímpica Chiquilito Erse, através do projeto do município, que é inteiramente gratuito.

A delegação do Clube Prefeitura Municipal de Porto Velho obteve êxito no Torneio Estadual de Ginástica Rítmica nas categorias Pré Infantil Nível III, Juvenil Nível I e na categoria Adulta. A delegação foi composta pelas servidoras da Semtel, Francimeire Lavareda, técnica, e Juliana Nunes, chefe de delegação, além das alunas que brilharam em suas apresentações e pódios.

A ginasta Aranzha Verti, de 9 anos, conquistou a medalha de prata, e a ginasta Laura Trindade, também de 9 anos, conquistou a medalha de bronze, ambas no nível Pré Infantil Nível III.

O ouro brilhou no peito da ginasta Emanuela Lima, 14 anos, na categoria Juvenil Nível I, que foi a campeã no aparelho bola, e conquistou a medalha de bronze na classificação geral. Porto Velho também brilhou em primeiro lugar na categoria adulta, com a ginasta July Maciel, de 19 anos, no aparelho arco.

Para o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, a vitória dos alunos do projeto “Construindo Campeões” é motivo de orgulho “poder ver o brilho nos olhos de cada um deles é o que move o nosso trabalho na Semtel, e em todos os projetos. A vitória é delas e de toda família do esporte de Porto Velho”.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semtel, fomenta o esporte através do Projeto Construindo Campeões, que oferta diversas modalidades a comunidade, e já beneficiou mais de 1.500 alunos só no primeiro semestre de 2025.



Texto:Isabella Leite

Fotos:Semtel

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)