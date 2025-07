Prazo para transferência de saldos dos cartões ComCard para o Bipay termina no próximo dia 25 de julho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), realiza atendimento presencial dos usuários do transporte coletivo desde o último dia 10 de julho. O objetivo é agilizar a transferência de saldo do cartão ComCard para o sistema Bipay, a nova plataforma de bilhetagem para o pagamento das tarifas.

O prazo para a transferência de saldos dos cartões ComCard para a nova plataforma de bilhetagem eletrônica (Bipay) vai até o próximo dia 25 de julho. A medida é resultado de um acordo entre a Prefeitura e a concessionária JTP Transportes, com o apoio direto do prefeito Léo Moraes, que possibilitou a migração de valores entre os sistemas distintos.

"A previsão inicial era de que não haveria como fazer a transferência por se tratar de sistemas diferentes. Mas, após negociação, conseguimos viabilizar esse atendimento na própria Secretaria, o que traz mais segurança e transparência ao processo", explicou Adriana Rosa de Souza, diretora de transportes da Semtran.

RAPIDEZ NO ATENDIMENTO

Adriana reforça que o prazo de atendimento encerra-se no dia 25 de julho O atendimento é feito por senha, com tempo estimado de três minutos por pessoa. Empresas que utilizam o sistema de Vale-Transporte para seus funcionários também podem procurar a Semtran munidas apenas dos cartões corporativos dos colaboradores, não sendo necessário o comparecimento individual de cada funcionário.

Desde o início do atendimento, na última quinta-feira (10), a Semtran já contabilizou mais de 400 usuários atendidos e cerca de R$ 120 mil em créditos transferidos. A média atual é de aproximadamente 100 atendimentos por dia.

PRAZO LIMITADO

Jéssica Oliveira acompanha o trabalho da equipe da empresa que foi designada para atender os usuários na sede da Semtran Adriana reforça que o prazo de atendimento encerra-se no dia 25 de julho. Após essa data, os valores remanescentes serão repassados à Prefeitura para análise contábil. No entanto, o repasse aos usuários poderá se tornar mais complexo, já que a Prefeitura não possui a estrutura técnica necessária (equipamentos e cartões) para processar essas transferências diretamente.

"A nossa preocupação é justamente evitar que os usuários sejam prejudicados. Por isso, é fundamental que todos procurem a Semtran dentro do prazo estabelecido, ou seja, até o próximo dia 25 de julho", alertou Adriana.

ACOMPANHAMENTO

A gestora de contratos da JTP, Jéssica Oliveira, todos os dias, faz questão de acompanhar o trabalho da equipe da empresa que foi designada para atender os usuários na sede da Semtran. Ela realiza supervisão para garantir que todos sejam bem atendidos.

Daphne Fabiana ficou contente com o atendimento presencial na Semtran “Atualmente estamos atendendo 100 pessoas por dia, mas temos capacidade para realizar até 350 atendimentos diários. O tempo médio de atendimento é de 3 a 5 minutos, sendo que o sistema até já emite o cartão para quem ainda não tem”, comentou.

Além da transferência de saldo para o sistema novo, a equipe auxilia o usuário que não tem facilidade de lidar com o aplicativo, para que veja o saldo e unifique as contas. Caso ele não tenha emitido o novo cartão, já é encaminhado ao setor competente para fazer essa emissão na hora.

USUÁRIOS APROVAM

A dona de casa Deuzanira Chagas, que mora no bairro Aeroclube, zona Sul de Porto Velho, compareceu à Semtran na quarta-feira (16), para fazer a transferência de crédito para o novo sistema de bilhetagem do transporte coletivo e ficou satisfeita com o atendimento. “Fui muito bem atendida e deu tudo certo. Não demorou nem cinco minutos e agora eu posso andar tranquila”, comentou.

Deuzanira Chagas compareceu à Semtran para fazer a transferência de crédito para o novo sistema de bilhetagem do transporte coletivo Daphne Fabiana Bispo, também dona de casa, residente no bairro Lagoinha, é outra que ficou contente com o atendimento presencial na Semtran. “No meu caso, são os créditos do cartão do meu esposo. Ele está trabalhando, só sai às 18h30 e não quer que fique acumulado para não correr o risco de perder. Agendei pelo aplicativo e foi tudo rapidinho. Fui muito bem atendida”, disse.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para solicitar a migração do saldo, os usuários devem comparecer à sede da Semtran com os seguintes documentos:

• Cartão antigo da Concard;

• Documento de identificação com foto.

A Semtran está localizada na av. Amazonas, nº 698, bairro Santa Bárbara, região central da cidade. O horário de atendimento é das 8h às 16h e o telefone para contato é o (69) 98471-1870.

Texto:Augusto Soares

Foto:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)