Prefeitura realiza ação para emissão de credencial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), realiza, de 21 a 26 de julho, das 15h às 19h, no Porto Velho Shopping, uma ação para emissão gratuita da credencial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência, com o foco na inclusão e cidadania.

Com o tema "Essa vaga não é sua, nem por um minuto!", a ação acontece na antiga loja Capodarte – Piso L1, e conta com o apoio do Porto Velho Shopping, com atendimento por ordem de chegada.

De acordo com o secretário da Semtran, Iremar Torres, a iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre o uso correto das vagas especiais, promover o respeito às leis de trânsito e facilitar o acesso das pessoas com direito à credencial. "A emissão da credencial é um direito garantido por lei, e o documento é obrigatório para o uso das vagas especiais, seja em estacionamentos públicos ou privados", explicou.

Durante o evento, equipes estarão disponíveis para orientar e emitir as credenciais no mesmo dia.

A Semtran informa, ainda, que o documento também é emitido diretamente na sede da Semtran.

DOCUMENTAÇÃO

Para obter a credencial, é necessário apresentar a seguinte documentação:

Credencial para Idoso:

Documento original identificação com foto ou versão digital;

Credencial para Pessoa com Deficiência (PCD), Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Gestante:

Documento original identificação com foto ou versão digital;

Atestado ou laudo médico contendo o número do CID e identificação do profissional responsável;

Em caso de responsável legal, apresentar também o documento de identificação com foto.

SERVIÇO

Evento:Emissão da credencial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência

Data:21 a 26 de julho

Hora:15h às 19h

Local:antiga loja Capodarte – Piso L1 (Porto Velho Shopping)

Endereço:Av. Prefeito Chiquilito Erse, 3288 - Flodoaldo Pontes Pinto

Texto:Jhon Silva

Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)