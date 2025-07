Prefeitura de Porto Velho leva benefícios para agricultores do Joana D’Arc

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), marcou presença no 1° Encontro da Mandiocultura da Comunidade Joana D’Arc 3 - Parte 2, na última semana. O evento reuniu produtores das seis agrovilas que compõem o assentamento: Vanessa, Sérgio Rodrigo, União dos Camponeses, Padre Ezequiel e A Vencedora. Juntas, essas comunidades abrigam cerca de 480 famílias que se dedicam ao cultivo de mandioca de mesa, café, cacau, banana, criação de gado leiteiro, entre outras atividades.

Agricultores destacaram os avanços recentes obtidos com o apoio da Semagric Durante o encontro, os agricultores destacaram os avanços recentes obtidos com o apoio da Semagric. O presidente da Associação Café D’Arc, Juarez Gonçalves da Silva, ressaltou o potencial produtivo da região. “Hoje, nossas agrovilas produzem mais de 100 sacas de farinha por mês. Esse evento mostra que temos força e capacidade produtiva. Com apoio e incentivo, podemos ir ainda mais longe”, afirmou.

Entre as principais ações realizadas pela Prefeitura, está a recuperação de mais de 100 quilômetros de estradas que dão acesso aos assentamentos Joana D’Arc I, II e III. A melhoria nas vias é essencial para o escoamento da produção agrícola até a cidade e para facilitar o transporte de insumos.

“O transporte do calcário foi outro grande benefício. Já recebemos duas carretas que atenderam 30 agricultores e outras duas já estão programadas. Isso faz muita diferença para a gente que vive da terra”, explicou o agricultor Otávio Medeiros de Souza, da Agrovila União dos Camponeses. Ele cultiva banana, café e mandioca, além de participar do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), fornecendo alimentos para a merenda escolar da rede municipal.

Otávio possui mais de 9 mil pés de café em sua propriedade e já foi um dos beneficiados com o transporte de calcário Otávio possui mais de 9 mil pés de café em sua propriedade e já foi um dos beneficiados com o transporte de calcário, essencial para a correção do solo. “Outro programa que uso e agradeço muito é o transporte da produção, porque até com a máquina beneficiadora de café, que fica a 112 km daqui, eu estou economizando cerca de R$ 2 mil. Fora isso, a estrada recuperada permite que a produção chegue mais rápido e com mais segurança na cidade. Isso é um alívio para nós, produtores”, destacou.

Para a agricultora Givanice da Cruz, moradora da agrovila União dos Camponeses, as melhorias chegaram em boa hora. “Há quase dez anos estávamos esquecidos, sem nenhum tipo de serviço nas estradas. Agora, com o apoio da Prefeitura, conseguimos vender toda a produção de mandioca para Porto Velho. Isso representa dignidade para as nossas famílias”, declarou.

O evento também contou com a participação da Câmara Setorial da Mandiocultura, da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e do programa Justiça Rápida, além de outras instituições parceiras. O encontro teve como objetivo principal promover debates e orientações sobre o cultivo da mandioca, além de fortalecer o vínculo entre os agricultores e os órgãos públicos.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destacou que a presença da secretaria nos assentamentos, tem sido fundamental para transformar a realidade das comunidades rurais em pouco tempo. “Nosso compromisso é garantir melhores condições de trabalho, infraestrutura e apoio técnico para quem produz no campo. As estradas recuperadas, o transporte do calcário e da produção são apenas o começo. Estamos trabalhando para que mais benefícios cheguem até essas famílias que têm papel fundamental no abastecimento de nossa cidade”, concluiu o secretário.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jean Carla Costa



Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)