Solicitação do deputado Alan Queiroz por EJA na área rural de Machadinho D’Oeste tem avanços

No início de junho, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos), atendendo a um pedido do vereador Daniel Veterinário, solicitou ao governo de Rondônia a implantação de uma turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Escola Hermínia Castoldi de Oliveira, na zona rural de Machadinho D’Oeste. Em resposta, o governo informou que a Seduc realizará uma chamada escolar na primeira quinzena de julho para confirmar a demanda e avaliar a viabilidade, considerando estrutura, transporte e disponibilidade de profissionais.



A solicitação do deputado Alan Queiroz atende a uma demanda urgente da comunidade rural, onde muitos moradores não tiveram a chance de concluir os estudos na idade apropriada. A implantação da EJA na localidade representa um avanço significativo para a inclusão educacional, cidadania e dignidade dessas pessoas, permitindo que retomem sua trajetória escolar e ampliem suas oportunidades pessoais e profissionais. Atualmente, já há cerca de 30 interessados inscritos nominalmente, e a expectativa é que esse número aumente com a confirmação da turma, fortalecendo o compromisso com a educação no campo.



Sobre o avanço da solicitação, o deputado estadual Alan Queiroz destacou a importância de garantir acesso à educação para todos, especialmente nas áreas rurais. “Levar a EJA para a zona rural é uma forma de reparar desigualdades históricas e oferecer uma nova chance a quem teve seus estudos interrompidos. A educação é transformadora, e vamos continuar trabalhando junto ao governo para que essa turma seja implantada o quanto antes”, disse.



Esta solicitação atende a uma demanda encaminhada pelo gabinete do vereador Daniel Veterinário, que atua junto ao deputado Alan Queiroz em diversos trabalhos voltados a melhorias para a população do município de Machadinho D’Oeste. Essa solicitação tem o intuito de garantir melhores condições de acesso à educação para jovens e adultos da região, combatendo a evasão escolar e promovendo o desenvolvimento social local.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Daiane Mendonça