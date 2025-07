Prefeitura e TRE/RO ajustam urnas para eleição distrital no próximo domingo (20)

Na manhã desta terça-feira (15), o prefeito Léo Moraes e o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ/RO) e presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO), desembargador Daniel Ribeiro Lagos, apresentaram as urnas que serão utilizadas na primeira eleição realizada em Porto Velho para a escolha dos administradores de cada um dos 13 distritos pertencentes ao município.

Para esse pleito, que acontece no próximo domingo (20), o TRE/RO preparou e disponibilizou um total de 94 urnas, sendo 79 para votação e 21 para contingência, em caso de necessidade de troca de equipamento.



São mais de 34 mil eleitores aptos, divididos pelos distritos que ficam localizados em regiões rurais e ribeirinhas. Toda a logística para a realização da eleição será promovida pela Prefeitura de Porto Velho.

Para o Léo Moraes, a ideia é de que o Poder Executivo consiga ter uma conexão ainda maior com os seus distritos De acordo com o prefeito Léo Moraes, a ideia é de que o Poder Executivo consiga ter uma conexão ainda maior com os seus distritos, uma vez que a dimensão territorial de Porto Velho é compatível à de grandes nações espalhadas pelo globo terrestre.



“Nós precisamos de planejamento, grau de prioridade, e que isto possa estar alinhado com a administração central, fazendo com que a gente consiga atender a toda a população, que merece esse ato de coragem, é algo inédito, inovador e a gente fica na torcida para que seja bem-sucedido esse novo modelo na administração dos distritos”, declarou o prefeito Léo Moraes.

Para o desembargador Daniel Lagos, trazer a população dos distritos para esse processo é uma iniciativa altamente democrática e serve de exemplo para outros entes da federação.

“O TRE/RO se orgulha em ser convidado pela Prefeitura de Porto Velho para exercer um processo democrático nos distritos, e mostra o tanto que a urna eletrônica é confiável. O administrador é um representante político daquele lugar. Essa vinculação do gestor com o resultado eleitoral é um processo democrático, saudável e que fará muito bem ao município como um todo”, afirmou Daniel Ribeiro Lagos.



A eleição contará com 50 candidatos, os eleitores de cada distrito elegerão três nomes que serão encaminhados em uma lista tríplice ao prefeito de Porto Velho.

Confira os nomes que disputam a Consulta Pública:

CALAMA

-Daniela De Castro Carvalho De Lima Freitas - 106 - DANI FREITAS

-Wagner Oliveira Chaves - 145 - WAGNER OLIVEIRA CHAVES

JACI-PARANÁ

-José Pereira dos Santos 121 - NEGUINHO

-Joel Binas De Jesus 120 - PASTOR JOEL

-Eucradio Luiz da Silva Barbosa de Sousa 148 - LUIZINHO DO SOM

-Ana Flavia do Nascimento 102 – FLÁVIA

-Francisco Agripino Aguiar Nascimento 149 - AGRIPINO

-Valdeci Osório Patrício 144 – VALDECI

-Josivânio Correia Medina 161 - JOSIVANIO MEDINA

EXTREMA

-Isaias Lima de Andrade 117 - PIRIPIRI

-Francisca Souza da Silva 109 - FRAN KAXARARI

-Heleone Machado Fochezatto 115 - HELEONE FOCHEZATTO

-Steferson Antônio Silva 142 - STEFERSON

-Keila Viana Cherubin 150 - KEILA CHERUBIN

FORTALEZA DO ABUNÃ

-Francisco Lourenço de Oliveira 111 - FRANCISCO OLIVEIRA

-Nixon Luiz Severino 133 - NIXON

-Francilene da Rocha Sena 108 - FRANCILENE SENA

SÃO CARLOS

-Juscelino Dantas de Souza 125 - CELINO DANTAS

-Laelço Lucas da Silva 126 - LAELÇO LUCAS

-Nunes Da Silva Pinto 134 - NUNES SILVA

-Márcio Santana de Lima 131 - MÁRCIO SANTANA

RIO PARDO

-José Renato Vieira Rocha 123 - JOSÉ RENATO

-Joair Fogaça Da Silva 119 - NEGUIM DA SUCAM

-Renato de Freitas Rosa 139 - RENATO FREITAS

-Willyan Costa da Silva 147 - WILLYAN TOPÓGRAFO

VISTA ALEGRE DO ABUNÃ

-Hedas Mendes Nobre 114 - HEDAS MENDES

-Raimunda Nonata Pereira Lins 137 – RAIMUNDA LINS

-Udeivde Santos de Jesus 143 - DEIVDE BECKER, do site Ponta do Abunã

NOVA CALIFÓRNIA

-Adriano Freire Costa 100 - ADRIANO COSTA

-André Silva Piana 103 - ANDRÉ PIANA

-Orleans Bernardes 135 - ORLEANS ALVES BERNARDES

-Marcio De Souza Gomes Filho 130 - MARCIO FILHO

-Francisco de Assis 110 - ASSIS

DEMARCAÇÃO

-Francisco Urielson Castro Lacerda 112 - MANDIRU

-Largicley Pinto da Silva 127 - KEY



NOVA MUTUM

-Antônio Vanderlei de Oliveira 104 - SGT VANDERLEI

-Emerson da Silva Vargas 107 - EMERSON VARGAS

-Isaac Caroba da Silva 116 - ISAAC CAROBA

-Aldeniz Briel Lopes Da Silva 101 - DENIZE BRIEL

-José Pascoal dos Santos Filho 122 - BAHIANO BAHIA

-Jucelino dos Santos 124 - JUCELINO CABELO

-Rosenilde Alexandria Nascimento 140 - ROSE DA SAÚDE

-Renata Conceição de Jesus 138 - RENATA BAHIANA

ABUNÃ

-Genilce de Sousa Andrade 113 - TATA ANDRADE

-Lelio Ibanez França 128 - LELIO FRANÇA

-Luis Pires 129 - LUIS PIRES

-Salonilde Viana dos Santos Gomes 141 - NILDY VIANA

NAZARÉ

-Jeferson Pinto Tavares 118 - NAZARÉ ADJACENTES, FORÇAS DA NOSSA GENTE.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)