Cláudia de Jesus prestigia assinatura da ordem de serviço para construção do novo Kartódromo de Ji-Paraná

A deputada estadual Cláudia de Jesus participou na noite desta segunda-feira (14) da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a construção do novo Kartódromo Municipal de Ji-Paraná, que será instalado na T26, no bairro Alto Alegre. O evento foi realizado pela Prefeitura e contou com a presença de autoridades locais, lideranças comunitárias e representantes do esporte.



A obra, que contará com investimento de R$ 10 milhões provenientes de emenda parlamentar do ex-senador Acir Gurgacz (PDT), promete ser um dos maiores espaços voltados ao lazer e à prática esportiva da cidade, beneficiando centenas de jovens, atletas e famílias ji-paranaenses. Durante a solenidade, a deputada Cláudia de Jesus destacou a importância de iniciativas como essa para o desenvolvimento humano e social da juventude: “O lazer também é uma política pública. Investir em esporte, cultura e espaços de convivência significa cuidar das pessoas, prevenir a violência e oferecer oportunidades reais para a nossa juventude. Estou feliz em ver Ji-Paraná ganhando um espaço como esse, que vai transformar vidas,” afirmou a parlamentar.

Foto: Reprodução/ALE-RO

A cerimônia foi aberta ao público e marcou mais um passo importante da gestão do prefeito Affonso Cândido no fortalecimento da infraestrutura esportiva no município.



Texto: Fabrícia Lopes I Jornalista

Foto: Bruno Perazzoli