Deputado Luizinho Goebel indica veículo para unidade da Emater em Corumbiara

O deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos) apresentou indicação ao Poder Executivo de Rondônia solicitando a disponibilização de um veículo tipo caminhonete para a unidade da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) no município de Corumbiara. O pedido foi protocolado com o número 13603/25 na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero). A medida visa reforçar as ações de assistência técnica aos produtores rurais da região, facilitando o deslocamento das equipes da Emater em atividades de campo, visitas técnicas e apoio direto às propriedades agrícolas.



Além da solicitação voltada ao município de Corumbiara, o parlamentar também apresentou justificativa para a reforma e ampliação da unidade da Emater em Cabixi, argumentando que a atual estrutura apresenta condições físicas inadequadas, desgaste e limitações de espaço.



Goebel destacou que o crescimento da demanda pelos serviços prestados pela entidade exige salas adequadas para atendimentos, reuniões técnicas, cursos e capacitações, bem como espaços destinados ao armazenamento de materiais e documentos.



Segundo o parlamentar, a Emater desempenha papel essencial no desenvolvimento rural sustentável, oferecendo orientação técnica, capacitação, apoio a políticas públicas e incentivo à agricultura familiar. A melhoria da estrutura física da unidade de Cabixi e o reforço logístico com um novo veículo em Corumbiara são, segundo ele, medidas que visam melhorar as condições de trabalho dos servidores e a qualidade do atendimento aos produtores rurais.



A indicação foi encaminhada ao governo do estado, com a expectativa de que a demanda seja atendida e beneficie diretamente o setor agrícola dos dois municípios.



Texto: Pedro Henrique I Jornalista